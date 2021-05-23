Yer: Sivas... Bayrağı öyle görünce koşarak aşağı indi, 155'i aradı

Takamadım ve polis ekiplerini aradım. Sağ olsunlar onlar da geleceklerini söylediler. Gelirlerse beraber takarız. Takamazsak da artık söküp eve götüreceğim. Bayrağımız yere düşmesin. Çünkü bizim için çok önemli bir şey'' dedi.