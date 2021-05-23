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Haberler Yaşam Yer: Sivas... Bayrağı öyle görünce koşarak aşağı indi, 155'i aradı
Giriş Tarihi: 23.05.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 16:38

Yer: ... Bayrağı öyle görünce koşarak aşağı indi, 155'i aradı

'ta bir anaokulunun bahçesinde bulunan Türk bayrağının yere düştüğünü gören duyarlı vatandaş, bayrağı yerden alarak dakikalarca yerine takmaya uğraşıp başında bekledi.

Yer: Sivas... Bayrağı öyle görünce koşarak aşağı indi, 155'i aradı

Kılavuz Mahallesi'nde oturan Hamdi Öz, evinin balkonundan Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu bahçesinde bulunan direkteki Türk bayrağının yere düştüğünü gördü. Öz, hemen bayrağın yanına gitti.

Yer: Sivas... Bayrağı öyle görünce koşarak aşağı indi, 155'i aradı

Bayrağı yerden alarak polis ekiplerine haber veren Hamdi Öz, bayrağı yere bırakmadan dakikalarca başında bekledi.

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Yer: Sivas... Bayrağı öyle görünce koşarak aşağı indi, 155'i aradı

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler muhtar aracılığıyla okul müdürüne ulaştı. Öz, Türk bayrağını okul müdürüne teslim edene kadar evinin balkonuna astı.

Yer: Sivas... Bayrağı öyle görünce koşarak aşağı indi, 155'i aradı

"BAYRAĞIMIZ YERE DÜŞMESİN''

Bayrağın başında dakikalarca bekleyen Hamdi Öz, "Karşı apartmanda oturuyorum. Bayrağın rüzgardan düştüğünü gördüm. Ben de geldim kendi başıma takmaya çalıştım.

Yer: Sivas... Bayrağı öyle görünce koşarak aşağı indi, 155'i aradı

Takamadım ve polis ekiplerini aradım. Sağ olsunlar onlar da geleceklerini söylediler. Gelirlerse beraber takarız. Takamazsak da artık söküp eve götüreceğim. Bayrağımız yere düşmesin. Çünkü bizim için çok önemli bir şey'' dedi.

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