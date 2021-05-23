Yer: Sivas... Bayrağı öyle görünce koşarak aşağı indi, 155'i aradı

Kılavuz Mahallesi'nde oturan Hamdi Öz, evinin balkonundan Şehit Şerafettin Korkmaz Anaokulu bahçesinde bulunan direkteki Türk bayrağının yere düştüğünü gördü. Öz, hemen bayrağın yanına gitti. Bayrağı yerden alarak polis ekiplerine haber veren Hamdi Öz, bayrağı yere bırakmadan dakikalarca başında bekledi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler muhtar aracılığıyla okul müdürüne ulaştı. Öz, Türk bayrağını okul müdürüne teslim edene kadar evinin balkonuna astı. 'BAYRAĞIMIZ YERE DÜŞMESİN'' Takamadım ve polis ekiplerini aradım. Sağ olsunlar onlar da geleceklerini söylediler. Gelirlerse beraber takarız. Takamazsak da artık söküp eve götüreceğim. Bayrağımız yere düşmesin. Çünkü bizim için çok önemli bir şey'' dedi.