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Haberler Yaşam Trabzon'da vicdanları sızlatan olay: Eşine kızdı kediyi duvara fırlattı!
Giriş Tarihi: 12.12.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 09:58

Trabzon'da vicdanları sızlatan olay: Eşine kızdı kediyi duvara fırlattı!

Trabzon'da vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Kavga ettiği eşi Y.E.'ye öfkelenen M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Beyninde ödem oluştuğu tespit edilen kedi tedavi altına alınırken, M.E.'ye hayvana şiddet uygulamaktan 1500 TL idari para cezası yazıldı…

Yer Trabzon: Eşine kızdı kediyi duvara fırlattı! Cani kocaya para cezası!

Olay, 7 Aralık'ta Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı.

Yer Trabzon: Eşine kızdı kediyi duvara fırlattı! Cani kocaya para cezası!

Sesler üzerine komşuların ihbarı ile eve polis ekibi sevk edildi. M.E. evden kaçarken eşi Y.E. şikayetçi oldu. Yaralı kedi ise komşuların yardımıyla veteriner kliniğine götürüldü.

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Yer Trabzon: Eşine kızdı kediyi duvara fırlattı! Cani kocaya para cezası!

Başına aldığı darbe sonucu beyninde ödem oluştuğu belirlenen hayvan tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan M.E.'ye kediye şiddet uygulamaktan 1500 TL idari para cezası uygulandı.

Eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya 1500 TL ceza | Video

Yer Trabzon: Eşine kızdı kediyi duvara fırlattı! Cani kocaya para cezası!

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Scottish Fold cinsi kedinin narin ve değerli olduğunu söyledi. Kurban, "Karı koca kavgası sırasında bu hayvan da nasibini almış. Evin erkeğinin bu hayvanı alıp duvara çarpması sonucu kedi kafadan darbe alıyor. Bizim bundan çok geç haberimiz oldu ancak 18 saat sonra komşuları kliniğe getirdiği zaman öğrendik. Komşuları kedinin öleceğinden korktukları için kliniğe getiriyorlar. Biz de kediyi aldık veterinere götürdük, tüm filmleri çekildi, tetkikleri yapıldı. Kafadan darbe aldığını, bu nedenle kanama ve ödem olduğunu öğrendik. 1 hafta kadar şırıngayla beslenmek zorunda. İlaçları var, 1 hafta riskli dönem. Veteriner, 'Eğer 1 haftayı atlatırsa kurtulur, atlatamazsa ölüm riski var' diyor" dedi.

Yer Trabzon: Eşine kızdı kediyi duvara fırlattı! Cani kocaya para cezası!

Kediye şiddet uygulayan kişiye idari işlem uygulandığını belirten Kurban, "Bu olay adli vaka olarak görülmedi, şahıs idari ceza olarak 1500 lira para cezası aldı. Eğer hayvan ölürse bu sefer adli vaka olarak ceza alacak. Kişinin hapse girmesi için bu hayvanın ölmesi mi gerekiyor? Bu cezalar daha ağırlaştırılmalı. Şiddetin de hapis cezası olmalı" diye konuştu.

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