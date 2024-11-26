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Haberler Yaşam Yere düşen motokurye otomobil sürücüsüne arkadaşları ile birlikte saldırdı: O anlar kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:46

Yere düşen motokurye otomobil sürücüsüne arkadaşları ile birlikte saldırdı: O anlar kameraya yansıdı!

Nişantaşı'nda bir kurye iki otomobilin arasından geçmek isteyince iddiaya göre yanındaki bir sürücü motokuryenin üzerine kırdı. Yere düşen kurye ve arkadaşları otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar ise kameraya yansıdı. İşte detaylar…

DHA
Yere düşen motokurye otomobil sürücüsüne arkadaşları ile birlikte saldırdı: O anlar kameraya yansıdı!

Olay, İstanbul Nişantaşı'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli bir kurye caddede yan yana seyreden iki otomobilin arasından geçmek istedi.

Yere düşen motokurye otomobil sürücüsüne arkadaşları ile birlikte saldırdı: O anlar kameraya yansıdı!

Ancak sağ taraftaki aracın sürücüsü iddiaya göre direksiyonu kuryenin üstüne kırdı. Bunun üzerine dengesini kaybeden kurye yere düşünce tartışma çıktı.

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Yere düşen motokurye otomobil sürücüsüne arkadaşları ile birlikte saldırdı: O anlar kameraya yansıdı!

Tartışma sırasında otomobil sürücüsü küfür edince, kurye cep telefonuyla aradığı motosikletli kurye arkadaşlarını olay yerine çağırdı.

Yere düşen motokurye otomobil sürücüsüne arkadaşları ile birlikte saldırdı: O anlar kameraya yansıdı!

ARKADAŞLARI DA SALDIRDI

Toplanan kuryeler, sürücüyü darbedip kasklar, tekmeler ve yumruklarla otomobile saldırdı. Aracın dikiz aynalarını kırıp, camlarına zarar veren kuryelere polis ekipleri müdahale etti.

Yere düşen motokurye otomobil sürücüsüne arkadaşları ile birlikte saldırdı: O anlar kameraya yansıdı!

Polis ekiplerinin araya girerek uzaklaştırdığı taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Bunun üzerine kavgaya karışan taraflar polis tarafından gözaltına alındı.

Nişantaşı'nda motosikletli kuryeler sürücüyü darbetti | Video

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