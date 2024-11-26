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Yere düşen motokurye otomobil sürücüsüne arkadaşları ile birlikte saldırdı: O anlar kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 26.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
10:46
Yere düşen motokurye otomobil sürücüsüne arkadaşları ile birlikte saldırdı: O anlar kameraya yansıdı!
Nişantaşı'nda bir kurye iki otomobilin arasından geçmek isteyince iddiaya göre yanındaki bir sürücü motokuryenin üzerine kırdı. Yere düşen kurye ve arkadaşları otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar ise kameraya yansıdı. İşte detaylar…