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Haberler Yaşam Yerli füze 'Tayfun'dan tam isabet!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 16:32

Yerli füze 'Tayfun'dan tam isabet!

RİZE'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun'un test atışı yapıldı.

Yerli füze ’Tayfun’dan tam isabet!

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

Yerli füze ’Tayfun’dan tam isabet!

UZUN MENZİLLİ ATIŞ...

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

Roketsan'ın yerli füzesi "Tayfun" test edildi | Video

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Yerli füze ’Tayfun’dan tam isabet!

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

Yerli füze ’Tayfun’dan tam isabet!
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Yerli füze ’Tayfun’dan tam isabet!
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