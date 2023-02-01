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Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş
Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
06:36
Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş
Afyonkarahisar'da yakalanan ve 'Richie Rich' olarak bilinen hacker Ramazan Ç'nin (22), banka hesaplarını boşaltarak yaptığı 60 milyonluk vurgunun ardından bir diğer dolandırıcılık yöntemi de çökertildi. Telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo kodlarını ele geçiren hackerin 500 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.