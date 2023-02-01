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Haberler Yaşam Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş
Giriş Tarihi: 01.02.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 06:36

Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş

Afyonkarahisar'da yakalanan ve 'Richie Rich' olarak bilinen hacker Ramazan Ç'nin (22), banka hesaplarını boşaltarak yaptığı 60 milyonluk vurgunun ardından bir diğer dolandırıcılık yöntemi de çökertildi. Telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo kodlarını ele geçiren hackerin 500 kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

TOLGA YANIK
Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş

Geçen hafta yapılan operasyonda 14 bin 200 kişinin telefonunu ele geçirip, banka hesaplarını boşaltan ve bu şekilde 60 milyon TL'lik gelir elde eden 'Richie Rich' kod adlı Ramazan Ç. ve ekibi yakaladı.

Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş

Aralarında Ramazan Ç'nin de bulunduğu 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SİBER polisi, son dönemlerde artan kargo dolandırıcılığı yöntemini araştırırken, yine aynı isme ulaştı.

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Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş

Polis yaptığı incelemede Ramazan Ç'nin telekomünikasyon şirketi ve onunla çalışan kargo firmasının ağına sızıp, kargo çıkış kodlarını ele geçirdi.

Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş

Bu kodları illerde bulunan koordinatörler aracılığıyla saha elemanlarına ulaştırdığı, saha elemanlarının da kargo çalışanı gibi müşterileri arayıp, kargonun içerisinde ne olduğunu öğrendiklerini belirledi.

Yerli ‘Richie Rich’den bir vurgun daha! Kargo kodlarını böyle hacklemiş

Daha sonra ise saha elemanlarının adrese yakın bir noktada beklediği, kargo yetkilisi gelince de SMS kodunu verip ürünü teslim aldığı öğrenildi. Örgütün özellikle cep telefonu ve buna benzer ürünleri aldıkları belirlendi.

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