Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
13:54
YEŞİLÇAM SİNEMASI: ÇİÇEK ABBAS bugün ekranlarda! Çiçek Abbas filminin konu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?
Sinan Çetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Yeşilçam klasiği film bugün ekranlara geliyor! İki minibüsçünün atışmalarıyla akıllara kazınan filmi izlemek isteyen vatandaşlar filmle alakalı araştırmalara başladı. Komedi, dram, romantik kategorilerinde yer alan filmin konusu ve oyuncuları büyük ilgi görüyor. Peki, Çiçek Abbas filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, film nerede ve ne zaman çekildi?