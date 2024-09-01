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Giriş Tarihi: 01.09.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:54

YEŞİLÇAM SİNEMASI: ÇİÇEK ABBAS bugün ekranlarda! Çiçek Abbas filminin konu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

Sinan Çetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu Yeşilçam klasiği film bugün ekranlara geliyor! İki minibüsçünün atışmalarıyla akıllara kazınan filmi izlemek isteyen vatandaşlar filmle alakalı araştırmalara başladı. Komedi, dram, romantik kategorilerinde yer alan filmin konusu ve oyuncuları büyük ilgi görüyor. Peki, Çiçek Abbas filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var, film nerede ve ne zaman çekildi?

YEŞİLÇAM SİNEMASI: ÇİÇEK ABBAS bugün ekranlarda! Çiçek Abbas filminin konu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

Konusu ve oyuncularıyla bir başyapıt olan Çiçek Abbas filmi bugün ekranlarda Yeşilçam hayranları ve sinemaseverlerle buluşacak. 1 Eylül 2024 Pazar günü 15:00'da Show TV ekranlarında yayına gelecek film izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatacak. İşte, Çiçek Abbas filminin detayları haberin devamında…

YEŞİLÇAM SİNEMASI: ÇİÇEK ABBAS bugün ekranlarda! Çiçek Abbas filminin konu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİN KONUSU NE?
Çiçek Abbas (İlyas Salman), Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve âşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar. Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas'ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar. Şakir Abbas'ın âşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce), ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikâh günü Şakir'in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas'a yardım eder ve Abbas Nazlı'yı nikâh masasından kaçırır.

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YEŞİLÇAM SİNEMASI: ÇİÇEK ABBAS bugün ekranlarda! Çiçek Abbas filminin konu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
İlyas Salman - Çiçek Abbas
Şener Şen - Şakir Serengil
Ayşen Gruda - Şükriye
Pembe Mutlu - Nazlı (ses. Tijen Par)
Ahmet Mekin - Mustafa (ses. Zekai Müftüoğlu)
İhsan Yüce - İhsan (ses. Yaman Okay)
Orhan Çağman - Nuri Baba
Ali Fuat Onan - Muavin Niyazi (ses. Osman Görgen)
Hikmet Gül - Şakir`in annesi (ses. Alev Gürzap)
Ali Demirel - Polis memuru
Ömer Bubu - Bubu Murtaza
Garibe Gündem - Nazlı`nın annesi
Burhan İnce - Gazeteci
Sabahat İzgü - Yolcu
Yaşar Güner - Tefeci Necdet
Erol Emerle – Bekçi

YEŞİLÇAM SİNEMASI: ÇİÇEK ABBAS bugün ekranlarda! Çiçek Abbas filminin konu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

ÇİÇEK ABBAS FİLMİ NEREDE ve NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yönetmen Sinan Çetin imzasını taşıyan Çiçek Abbas filminin çekimlerine 1981 yılının Ekim ayında başlandı. O dönem İstanbul'da baş gösteren yoğun yağmur nedeniyle çekimler zor şartlarda gerçekleşti. Oyuncular filmin çekildiği Alibeyköy'e çoğu kez otobüs veya taksi ile gidiyorlardı. Çevre halkının büyük ilgisi nedeniyle birçok sahne belirlenen saatin dışında çekilirken, oyuncu İhsan Yüce'nin hava şartları nedeniyle ses tellerini üşütmesi sonucunda filmdeki seslendirmesini Yaman Okay yapmıştır.

YEŞİLÇAM SİNEMASI: ÇİÇEK ABBAS bugün ekranlarda! Çiçek Abbas filminin konu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

Mekan seçimi için ilk aday Merter'di, ancak Sinan Çetin'in önerisi ile Alibeyköy seçilmiştir. Yavuz Turgul ve beraberinde Alibeyköy'e giden Çetin, burada halkın büyük ilgisi ile karşılaşmışlar ve çevre şartları nedeniyle film çekimi için orasını uygun görmüşlerdir.

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