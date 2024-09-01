YEŞİLÇAM SİNEMASI: ÇİÇEK ABBAS bugün ekranlarda! Çiçek Abbas filminin konu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

ÇİÇEK ABBAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Çiçek Abbas (İlyas Salman), Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve âşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar. Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas'ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar. Şakir Abbas'ın âşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce), ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikâh günü Şakir'in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas'a yardım eder ve Abbas Nazlı'yı nikâh masasından kaçırır.