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Yeşilin yurdu yaylaları

Giriş Tarihi: 13.07.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 16:33
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Yeşilin yurdu yaylaları
Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

Doğu Karadeniz'in iç kesimindeki 'de yaylalar, bakir güzellikleri, yalçın dağları ve bozulmamış doğası ile ziyaretçilerini bekliyor.

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Yeşilin yurdu yaylaları
Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

Yeşilin sarp dağları bir örtü gibi sardığı yaylaları, sahil şeridindeki sıcak hava ve nemin etkisinden kurtulmak isteyenlere seri hava, eşsiz doğa ve keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor.

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Yeşilin yurdu yaylaları
Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

Doğanın dinginliği ile ziyaretçilerine huzur vadeden yaylalarda, sıcak yaz günlerine karşın, dağların tepelerinde kar kütleleri gözlemlenebiliyor.

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Yeşilin yurdu yaylaları
Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

Torul ilçe sınırları içindeki 2 bin rakımlı Saroyna yaylasında tabiatı saran yeşil bitki örtüsünün güzelliğine doğayla bütünleşmiş tarihi yayla evleri eşlik ederken, Kürtün ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Kazıkbeli yaylasında yaz mevsimine rağmen dağların zirvesinde kar görülebiliyor.

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Yeşilin yurdu yaylaları
Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

Kürtün ilçesinin bin 860 rakımdaki Beytarla Köyü de yaz mevsimiyle birlikte nemden uzak bir yaz geçirmek isteyenler için yeşile bezenmiş görüntüsüyle doğaseverlere alternatif sunuyor.

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Yeşilin yurdu yaylaları
Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları

Özkürtün Beldesindeki ekmeğiyle ünlü Araköy'de ise yeşilin büyüsü Kürtün Barajı'nın serin sularıyla birleşerek, ziyaretçileri için doyumsuz bir manzara sunuyor.

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Yeşilin yurdu yaylaları
Yeşilin yurdu Gümüşhane yaylaları
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