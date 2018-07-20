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Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor

Giriş Tarihi: 20.07.2018 16:58 Güncelleme Tarihi: 20.07.2018 16:59
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Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor

Amasya Belediyesince yapımı süren Yeşilırmak Şişirme Projesi kapsamında inşa edilen elektrik üretim tesisi faaliyete geçti.

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Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor

Proje tamamlandığında Yeşilırmak'ta hem elektrik üretilecek hem de tekne turları yapılacak, ayrıca nehrin 150 metrelik bölümünde Türk mimarisine uygun seyir terasları, seyir kuleleri, dinlenme mekanları ve gezi yolları oluşturulacak.

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Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor

Belediye Başkanı Cafer Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak'ın güzelliklerinden yeterince faydalanamadıklarını söyledi.

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Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor

Bu kapsamda birden çok amacı bulunan projeyi geliştirdiklerini belirten Özdemir, bunlardan ilkinin mevsimsel olarak debinin azaldığı dönemlerde çevre kirliliğini önlemek için gabari yüksekliğini artırarak ırmak yatağında sürekli su bulundurmak olduğunu anlattı.

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Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
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Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
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Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
Yeşilırmak Nehri'nde elektrik üretiliyor
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