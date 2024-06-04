YİĞİT AKÜ BİST İŞLEM TARİHİ: YIGIT halka arz sonuçları belli oldu! Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oldu.

Yiğit Akü Malzemeleri halka arzında 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri olmak üzere üç gün boyunca talep toplandı.