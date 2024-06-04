Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YİĞİT AKÜ BİST İŞLEM TARİHİ: YIGIT halka arz sonuçları belli oldu! Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:52 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 09:52

YİĞİT AKÜ BİST İŞLEM TARİHİ: YIGIT halka arz sonuçları belli oldu! Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Yiğit Akü halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 2.6 Milyar TL oldu. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından borsa işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların gündeminde Yiğit Akü BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, YIGIT BİST işlem tarihi ve tüm detaylar.

YİĞİT AKÜ BİST İŞLEM TARİHİ: YIGIT halka arz sonuçları belli oldu! Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Yiğit Akü halka arz sonuçları açıklandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplamıştı. Halka arzda paylar, 34,68 TL sabit fiyattan satışa sunulmuş olup bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. 75.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satıldı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Yiğit Akü BİST işlem tarihi yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Peki, Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, YIGIT borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

YİĞİT AKÜ BİST İŞLEM TARİHİ: YIGIT halka arz sonuçları belli oldu! Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA İŞLEMİ SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz oldu.

Yiğit Akü Malzemeleri halka arzında 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri olmak üzere üç gün boyunca talep toplandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YİĞİT AKÜ BİST İŞLEM TARİHİ: YIGIT halka arz sonuçları belli oldu! Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzı da 29-31 Mayıs tarihlerinde 3 gün boyunca devam ederken paylar 34,68 TL'den satışa sunulmuştu. Halka arzda 75.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılırken şirketin halka arz büyüklüğü 2.601.000.000 TL oldu.

KAP'a yapılan açıklamaya göre halka arzda; yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,09 katı, şirket çalışanlarına nihai tahsisat tutarının yaklaşık 1,07 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yaklaşık 4,29 katı oranında talep geldi. Yiğit Akü halka arzında toplamda 1.918.647 yatırımcıya pay dağıtılırken bireysel yatırımcı grubu bazında kişi başına ortalama 31 lot (1.075 TL) dağıtım gerçekleşti.

YİĞİT AKÜ BİST İŞLEM TARİHİ: YIGIT halka arz sonuçları belli oldu! Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

YİĞİT AKÜ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 3 Haziran 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Yiğit Akü paylarının 6 Haziran 2024 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işleme başlayacağı belirtildi.

Yiğit Akü 'YIGIT.E' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

YİĞİT AKÜ BİST İŞLEM TARİHİ: YIGIT halka arz sonuçları belli oldu! Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Yapılan açıklama şu şekilde:

''Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 75.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 300.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 06/06/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 34,68 TL baz fiyat, "YIGIT.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.''

SON DAKİKA