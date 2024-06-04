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YİĞİT AKÜ BİST İŞLEM TARİHİ: YIGIT halka arz sonuçları belli oldu! Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
09:52
Yiğit Akü halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 2.6 Milyar TL oldu. Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından borsa işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların gündeminde Yiğit Akü BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Yiğit Akü borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, YIGIT BİST işlem tarihi ve tüm detaylar.