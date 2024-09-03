Giriş Tarihi: 03.09.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
07:04
Yiğit Can’ı sırtında taşıyan fedakar dede Sabah’a konuştu: “Maddi beklentim yok, torunum tedavi olsun yeter”
Torunu Yiğit Can'ı sırtına taşırken çekilen görüntüleriyle gündeme oturan fedakar dede Temir Demir, SABAH'a konuştu. 8 yıldır torununa gözü gibi baktığını belirten Demir, "Yiğit anneannesini anne, beni babası biliyor. Maddi yardım beklentim kesinlikle yok, sadece torunumun tedavi edilmesini istiyorum. Devlet büyüklerinden tek beklentim budur." dedi.