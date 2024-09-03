Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 03.09.2024 06:22 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 07:04

Yiğit Can’ı sırtında taşıyan fedakar dede Sabah’a konuştu: “Maddi beklentim yok, torunum tedavi olsun yeter”

Torunu Yiğit Can'ı sırtına taşırken çekilen görüntüleriyle gündeme oturan fedakar dede Temir Demir, SABAH'a konuştu. 8 yıldır torununa gözü gibi baktığını belirten Demir, "Yiğit anneannesini anne, beni babası biliyor. Maddi yardım beklentim kesinlikle yok, sadece torunumun tedavi edilmesini istiyorum. Devlet büyüklerinden tek beklentim budur." dedi.

Batuhan ALTINBAŞ
Yiğit Can’ı sırtında taşıyan fedakar dede Sabah’a konuştu: Maddi beklentim yok, torunum tedavi olsun yeter

Dedesinin sırtında parkta gezerken görüntülenen kas kemik erimesi hastalığı ile mücadele eden 9 yaşındaki Yiğit Can'ın görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. SABAH, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan o fedakar dedeye ulaştı.

Yiğit Can’ı sırtında taşıyan fedakar dede Sabah’a konuştu: Maddi beklentim yok, torunum tedavi olsun yeter

İnşaat ustası olan fakat torununun bakmak için çalışamadığını belirten Temir Demir, "Yiğit'e eşimle ve ben bakıyoruz. Büyüdükçe bakımı zorlaştığı için çalışamıyorum. Evin geçimini diğer 2 oğlum sağlıyor. Annesi başka bir adamla birlikte olup evi terk etti, babası ise yasaklı madde kullandığı için eve bir daha dönmedi. Bu yüzden Yiğit'im anneannesini annesi, beni babası olarak biliyor." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yiğit Can’ı sırtında taşıyan fedakar dede Sabah’a konuştu: Maddi beklentim yok, torunum tedavi olsun yeter

"YİĞİT CAN BENİM CANIM"
Torununu dışarı çıkardığını, parka ve okula götürdüğünü belirten Demir, "Hastalığından dolayı oturmakta zorlandığı için sürekli sırtımda taşıyorum. Bana hiç zor gelmiyor çünkü Yiğit Can benim canım. 'Yuvaya neden vermedin' diye soranlar oluyor. Bakımı çok zor olsa da böyle bir şeyi asla düşünmedim, asla vermem. Eşim de kendisini çok seviyor. Biz onunla çok mutluyuz." dedi.

Yiğit Can’ı sırtında taşıyan fedakar dede Sabah’a konuştu: Maddi beklentim yok, torunum tedavi olsun yeter

Temir Demir, maddi hiçbir beklentisinin olmadığını, sadece torununun tedavisini yapılmasını istediğini söyledi. İstanbul Valiliği'nin tedavi konusunda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Temir Demir, Yiğit Can'ın Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisinin başlayacağını sözlerine ekledi.

Yiğit Can’ı sırtında taşıyan fedakar dede Sabah’a konuştu: Maddi beklentim yok, torunum tedavi olsun yeter

Yiğit Can'ın hastalığı Spina Bifida, epilepsi ve skolyoz olarak tanımlanıyor. Heyette incelenecek raporun ardından Yiğit Can için gerekli tedavi işlemleri başlatılacak.

SON DAKİKA