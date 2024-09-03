Yiğit Can’ı sırtında taşıyan fedakar dede Sabah’a konuştu: “Maddi beklentim yok, torunum tedavi olsun yeter”

"YİĞİT CAN BENİM CANIM"

Torununu dışarı çıkardığını, parka ve okula götürdüğünü belirten Demir, "Hastalığından dolayı oturmakta zorlandığı için sürekli sırtımda taşıyorum. Bana hiç zor gelmiyor çünkü Yiğit Can benim canım. 'Yuvaya neden vermedin' diye soranlar oluyor. Bakımı çok zor olsa da böyle bir şeyi asla düşünmedim, asla vermem. Eşim de kendisini çok seviyor. Biz onunla çok mutluyuz." dedi.