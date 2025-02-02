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Yıl 1934, yer Çanakkale: 159 numaralı kahraman Necdet’in hikayesi!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
09:38
Yıl 1934, yer Çanakkale: 159 numaralı kahraman Necdet’in hikayesi!
Yıl 1934, Çanakkale'de yaşayan 11 yaşındaki Necdet, caminin yanındaki arsada oynarken iki metre derinlikte bir şey buldu. Önce bir taş zannetti ama baktığında üzerindeki kabartmaları fark etti. Önemsemeyip uzağa fırlatıp oyuna devam edebilirdi ama Necdet bunu yapmadı. Çünkü bu 'vatanım için önemli bir şey olabilir' diye düşündü. Peki, Necdet elindeki o taş parçası ile ne yaptı? İşte şimdi okuyacağınız yazıda tam 90 yıl önce yaşanmış bu hikayenin devamı var. 90 yıl sonra bir müze müdürü çıktı ve Necdet'in kayıp hikayesinin peşine düştü. Bir hafiye gibi çalıştı ve bir kahramanı ortaya çıkardı