Yıl 1934, yer Çanakkale: 159 numaralı kahraman Necdet’in hikayesi!

Belge Necdet isimli bir çocuğun müzeye eser bağışı ile ilgiliydi. Gözlerimize inanamadık. Tekrar tekrar okuduk. 31/7/1934 tarihli belge şöyle diyordu:

"İstiklal Mektebi 5 nci sınıf talebesinden 159 numaralı Necdet Efendi tarafından daireye getirilen Çanakkale'nin Büyük Cami Mahallesi'nde Veli Bey arsasında iki metre derinlikte bulunup çıkarılan asarı atikadan kabartma resimli mermer kırık taş gönderilmiştir. Alındığını ve Müze defterine kayıt edildiğini bildiriniz efendim."

KIZI ANKARA'DA YAŞIYOR

11 yaşındaki Necdet'in müzeye getirdiği eseri, bağış belgesi ve fotoğrafı ile birlikte sergilemeliydik. Necdet'i kahramanlaştırmalıydık. Süratlice ona hazırlayacağımız köşeyi seçtik ve bir sergileme için tasarıma başlanmış ve hızlıca yol alınmıştı. Yaklaşık bir ay içerisinde sergiyi açabilirdik. İşte o zaman yaklaştığından Necdet'in kızı Münevver Hanım bir kez daha aklımıza düştü. Acaba ona ulaşabilir miydik? Bu hikâyeyi onunla paylaşabilir miydik? Bu konuda bize yine Ankara'da bulunan Şube Müdürümüz İbrahim Sarıca yardım etti. Evlerine gitti ancak nafile, evde yoktu. Telefonu numarasını bıraktı. Ve ardından telefonla görüşmeyi sağladı ancak Münevver Hanım bu telefona büyük bir şüphe ile bakmıştı. Münevver Hanım'ın telefonunu aldım ve telefonda ilk kez önce eşi Mustafa Bey ile sonra ise kendisi ile konuştum ancak duruma çok şüphe ile bakıyorlardı. Biz kimdik, nereden çıkmıştık, acaba doğruyu mu söylüyorduk? Telefonu kapattıktan sonra babasının çocukluk telefonunu gönderdim Münevver Hanım'a. Geri döndü ve bu kez ağlayarak konuştuk. Ondan tek istediğim şu olmuştu; bu özel serginin açılışında bizlerle olur muydu? Kabul ettiler.





