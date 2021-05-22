Yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek! Bunları duyunca çok şaşıracaksınız…

İnsanların en çok korktukları hayvanlar arasında yer alan yılanlar gizemli hayvanlardır. Bazı yılan türleri çok tehlikeli ve ölümcül olabilir. Öte yandan yılanların bilinmeyen pek çok özelliği vardır. Kimi yılanlar uçabilir kimileri ise yırtıcı kuşları gaz çıkararak uzaklaştırabilir. Aynı zamanda yılanlar dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamaz. İşte yılanlar hakkında bilmediğiniz 15 gerçek!