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Haberler Yaşam Yılanların öyle bir özelliği var ki duyunca çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 24.05.2021 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 12:06

Yılanların öyle bir özelliği var ki duyunca çok şaşıracaksınız!

En tehlikeli hayvanlar listesinde yer alan yılanlar insanların en korktuğu hayvanlar olarak da biliniyor. Gizemli oluşları nedeniyle ne yapacakları bilinmeyen yılanların bazı türlerinin oldukça tehlikeli olduğu da biliniyor. Ancak yılanların bazı özellikleri var ki duyunca çok şaşıracaksınız. İşte yılanların bilinmeyen özellikleri!

Yılanların öyle bir özelliği var ki duyunca çok şaşıracaksınız!

Yılanların gizemli dünyası dikkat çekici özellikleri nedeniyle merak ediliyor. Bunlar arasında; bazı yılanların çift başlı olduğu bilinirken dünya üzerinde sadece Antarktika'da yaşamadıkları da biliniyor. Öte yandan hangi tür olursa olsun yılanların duymadıkları da şaşırtan özellikler arasında yer alıyor. Sizler de yılanların bu özelliklerini duyunca çok şaşıracaksınız!

Yılanların öyle bir özelliği var ki duyunca çok şaşıracaksınız!

1-)Yılanların görüş mesafesi yaklaşık olarak 2,5 m'dir. İlerisini sadece kobra gibi başını yukarıya doğru kaldırabilen yılanlar görebilir.

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Yılanların öyle bir özelliği var ki duyunca çok şaşıracaksınız!

2-)Hangi tür olursa olsun yılanlar duyamazlar.

Yılanların öyle bir özelliği var ki duyunca çok şaşıracaksınız!

3-)Yılanların sesi duyamadığından avının vücut sıcaklığı ve hareketlerine göre yol alır.

Yılanların öyle bir özelliği var ki duyunca çok şaşıracaksınız!

4-)Zehirlerini üst dişlerinden salgılarlar ve bir enjektör gibi avına saplanır.

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