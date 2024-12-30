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YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ: 1 Ocak Çarşamba AVM’ler açık mı, kapalı mı alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
08:35
YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ: 1 Ocak Çarşamba AVM’ler açık mı, kapalı mı alışveriş merkezleri saat kaça kadar açık?
1 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk günü resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olacak. Tatil gününde alışverişlerini gerçekleştirmek ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 2025 yılının ilk günü hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık gecesi ise Salı günü olacak. Peki 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte yılbaşı AVM çalışma saatleri