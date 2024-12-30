YILBAŞI AVM ÇALIŞMA SAATLERİ: 1 Ocak Çarşamba AVM’ler kapalı mı, saat kaça kadar açık olacak?

1 Ocak AVM açılış kapanış saatleri gündeme geliyor. Bu yıl yılbaşı resmi tatili Çarşamba gününe denk geliyor. Alışveriş yapmak ve çeşitli aktiviteler için alışveriş merkezlerine gidecekler çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı?