Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

"HANGİNİZE SIKAYIM DİYOR, BENİM KIZIMDA PATLIYOR"

Hastane kapısında, kızından gelecek güzel haberi bekleyen baba Bülent Özgener, "Geçtiğimiz yılbaşı günü, ben kızımı çağıracağım sırada memurlar aradı. 'Acile gelir misiniz' dediler. Ben sandım ki biri şaka yapıyor. Sonra Melek Özgener'in babası olup olmadığımı sordu. 'Acil hastaneye gelir misiz' dedi.



