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Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:30
İstanbul Fatih'te korkunç bir olay yaşandı. Ercan D., yılbaşı gecesi otomobilin içinde, yanındakilere silah doğrultarak, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dediği 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ağır yaraladı. Ailesinin iddiasına göre, Özgener'i hastanenin önüne bırakan şüpheli, kayıplara karıştı. Baba Bülent Özgener, "İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek, 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor" ifadelerini kullandı.