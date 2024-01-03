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Haberler Yaşam Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:30

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

İstanbul Fatih'te korkunç bir olay yaşandı. Ercan D., yılbaşı gecesi otomobilin içinde, yanındakilere silah doğrultarak, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dediği 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ağır yaraladı. Ailesinin iddiasına göre, Özgener'i hastanenin önüne bırakan şüpheli, kayıplara karıştı. Baba Bülent Özgener, "İki kız, bir erkek varmış arabada. Erkek, 'Hanginize sıkayım' demiş. Benim kızımın kafasında patlıyor" ifadelerini kullandı.

DHA
Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Kan donduran olay, yeni yıla girerken saat 23.30 sıralarında, Fatih'te yaşandı. Ailenin iddiasına göre; 17 yaşındaki Melek Nur Özgener, yılbaşını kutlamak üzere Nisa A.(17) ve Ercan D.(32) ile buluştu.

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan D., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" dedi.

"Hanginize sıkayım" dedi, 17 yaşındaki Melek Nur'u başından vurdu | Video

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Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

O sırada Ercan D., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaraladı. Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karıştı. Yaralı Melek Nur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 4 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Öte Yandan, Nisa A.'nın sosyal medya hesabından tabanca fotoğrafı paylaştığı görüldü.

Yılbaşı gecesi kanlı buluşma! Meleknur Özgener boynundan vuruldu!

"HANGİNİZE SIKAYIM DİYOR, BENİM KIZIMDA PATLIYOR"
Hastane kapısında, kızından gelecek güzel haberi bekleyen baba Bülent Özgener, "Geçtiğimiz yılbaşı günü, ben kızımı çağıracağım sırada memurlar aradı. 'Acile gelir misiniz' dediler. Ben sandım ki biri şaka yapıyor. Sonra Melek Özgener'in babası olup olmadığımı sordu. 'Acil hastaneye gelir misiz' dedi.


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