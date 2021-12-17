Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? Gözler şimdi 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı kısıtlama kararında!

Aralık ayının sonuna gelinmesiyle beraber binlerce kişi yılbaşı sokağa çıkma yasağı kararı için gelişmeleri yakından takip ediyor. "31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz sene koronavirüs tedbirleri kapsamında bu tarihlerde bilindiği üzere kısıtlama kararı verilmişti. Ancak normalleşme adımları ve aşı çalışmaları sonrası sokağa çıkma yasağı kararı bir daha verilmedi. Peki, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? İşte tüm detaylar...