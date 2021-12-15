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Haberler Yaşam Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Yılbaşı 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 15.12.2021 08:28 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:04

Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Yılbaşı 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri!

Yeni yıla sayılı gün kala bu kez milyonların gözü yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmelere çevrildi. Koronavirüs salgının ülkemizde etkileri devam ederken öte yandan geçen sene salgın tedbirleri kapsamında bilindiği üzere bu tarihte belirli saat aralıklarında kısıtlama uygulanmıştı. Vatandaşlar şimdi "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?" sorularını gündeme taşıdı. Konuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama gelmişti. İşte yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

Aralık sonuna doğru şimdi gözler yılbaşı sokağa çıkma yasağı açıklamasına çevrildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında bu yıl da ülkemizde yeni bir karar alınıp alınmayacağı merak konusu haline geliyor. Hal böyleyken "31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Son olarak konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunmuş, henüz ülkemizde Omicron varyantının bulunmadığını ifade etmişti. Peki, 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi? İşte detaylar...

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil.

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Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

BAKAN KOCA: ÖNLEMLERİMİZ DEĞİŞMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

YILBAŞINDA YASAK OLACAK MI?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı, geçtiğimiz yıl pandemi etkilerini en az seviyeye indirmek amacıyla yürürlüğe konmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulan yılbaşında sokağa çıkma yasağının bu yıl uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

Konuyla ilgili güncel bilgiler gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 31 Aralık 2021-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

Afrika uçuşlarına ilişkin kararın devam edeceğine vurgu yapan Koca, Kovid-19 ilacına ilişkin ise şunları söyledi:

"Molnipiravir dediğim şekilde yerli üretimi olacak 3-4 firma bu anlamda müracaatını yaptı. Benim 30-35 kat ucuz olacak dediğim rakamdan daha ucuz olacak 50 kat bile ucuz olabilir. Vatandaşa ücretsiz olacak."

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