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Yılbaşı öncesi yaz dönemi gibi hareketli

DHA
Giriş Tarihi: 29.12.2020 19:34 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 19:37
Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı, eğlence ve balo düzenlenmesine izin verilmeyecek olması gözleri 'a çevirirken, Belediye Başkanı Ahmet Aras, yılbaşı kısıtlamalarının ihlali durumunda anında müdahale edileceğini söyledi.

Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli

Muğla'nın ilçesinde pandemi nedeniyle yaşanan yoğunluk yılbaşının etkisiyle daha da arttı. Yılbaşı nedeniyle son 24 saatte Bodrum yönüne 3 bin 698 araç giriş yaptı. Kent içindeki trafikte artış gözlenirken, sokaklarda da kış aylarında hiç olmadığı kadar kalabalık yaşandı.

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Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlama programı, eğlence ve balo düzenlenmesine izin verilmeyecek olması gözlerin eğlencenin merkezi olan 'a çevrilmesine neden oldu.

Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli

'KISITLAMALARA UYMAYANLARA ANINDA MÜDAHALE EDİLECEK'

Yılbaşında ihlallere anında müdahale yapılacağını dile getiren Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Kaymakamımızla birlikte çalışıyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız, zabıtamız ve muhtarlarımızla birlikte ihlallere hemen müdahale ediyoruz. Vatandaşlardan da ricamız evlerde de yılbaşı eğlencesinin çok fazla abartılmaması. Bu dönemde bir araya gelmek normal değil. Aşının da gelmediğini öngörürsek risk hala devam ediyor. Yılbaşında bir araya gelinen partiler de bulaşmayı artırır diye düşünüyorum" dedi.

Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli

'430 BİN CİVARINDA NÜFUS TAHMİNİMİZ VAR'

'da yılbaşının da etkisiyle 430 bin civarında bir nüfus olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yılbaşı tatilinden önceki nüfus tahminlerimiz 410 bini gösteriyordu. Bunu da trafikten ve topladığımız katı atık miktarlarından anlayabiliyoruz. Sanki şu an yaz dönemi gibi Bodrum hareketli. Yılbaşı için gelenler oldu, şu anda 430 bin civarında bir nüfus olduğunu tahmin ediyoruz. Bodrum için ciddi bir nüfus. Bodrum'da hep yaz döneminde nüfus artışını konuşurduk ya da kışın bu nüfusun düştüğünü. Bu sene pandemi ile artan nüfus, kısıtlamalar kalktıktan sonra Bodrum'a hareketlilik getirdi. Kışın da çarkların dönebileceğini gösterdi. Bizim 12 ay turizm hedefimiz vardı. 400 bin civarında bir nüfusun hizmet sektörü, konaklama sektörü açısından da çarkı döndürebileceğini gözlemledik" dedi.

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