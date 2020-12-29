Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli

'430 BİN CİVARINDA NÜFUS TAHMİNİMİZ VAR'

Bodrum'da yılbaşının da etkisiyle 430 bin civarında bir nüfus olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yılbaşı tatilinden önceki nüfus tahminlerimiz 410 bini gösteriyordu. Bunu da trafikten ve topladığımız katı atık miktarlarından anlayabiliyoruz. Sanki şu an yaz dönemi gibi Bodrum hareketli. Yılbaşı için gelenler oldu, şu anda 430 bin civarında bir nüfus olduğunu tahmin ediyoruz. Bodrum için ciddi bir nüfus. Bodrum'da hep yaz döneminde nüfus artışını konuşurduk ya da kışın bu nüfusun düştüğünü. Bu sene pandemi ile artan nüfus, kısıtlamalar kalktıktan sonra Bodrum'a hareketlilik getirdi. Kışın da çarkların dönebileceğini gösterdi. Bizim 12 ay turizm hedefimiz vardı. 400 bin civarında bir nüfusun hizmet sektörü, konaklama sektörü açısından da çarkı döndürebileceğini gözlemledik" dedi.