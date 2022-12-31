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Haberler Yaşam Yılbaşı sofralarınızı tatlandırın: Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi (Gingerbread) tarifi ve malzemeleri
Giriş Tarihi: 31.12.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 18:42

Yılbaşı sofralarınızı tatlandırın: Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi (Gingerbread) tarifi ve malzemeleri

Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi tarifi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 2022 yılını uğurlamamıza 2023 yılını karşılamamıza saatler kaldı. Yeni yılın gelişini evde aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle kutlayacak olanlar, yılbaşı sofraları için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu noktada yılbaşı denildiğinde ilk akla gelen lezzetlerden biri olan tarçınlı zencefilli kurabiye tarifi, malzemeleri ve püf noktaları ile araştırılıyor. Gingerbread olarak bilinen bu kurabiye, yılbaşı sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Peki Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Gingerbread cookie - tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi tarifi.

Yılbaşı sofralarınızı tatlandırın: Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi Gingerbread tarifi ve malzemeleri

Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi tarifi, malzemeleri ve püf noktaları ile araştırılmaya başlandı. Yılbaşı akşamlarının en güzel anlarından biri de özenle hazırlanan ve ailelerin bir araya geldiği yılbaşı sofralarıdır. O akşam ana yemekten salataya, tatlıdan tuzluya her şeyin eksiksiz olmasını isteriz. Muhteşem kokusu ve tadıyla herkesi büyüleyen zencefilli yılbaşı kurabiyesi de gösterişli yılbaşı sofralarının olmazsa olmazlarından. Bu kurabiye, yıldız ve çam ağacı gibi yılbaşı temalı kalıplarla şekillendirilebiliyor. Peki, Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte, en nefis tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi (Gingerbread) tarifi ve malzemeleri.

Yılbaşı sofralarınızı tatlandırın: Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi Gingerbread tarifi ve malzemeleri

ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gr un

150 gr şeker

100 gr tereyağı

1 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

Yarım tatlı kaşığı tuz

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Yılbaşı sofralarınızı tatlandırın: Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi Gingerbread tarifi ve malzemeleri

4 yemek kaşığı pekmez

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karanfil

1 tatlı kaşığı muskat

1 tatlı kaşığı tarçın

Yılbaşı sofralarınızı tatlandırın: Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi Gingerbread tarifi ve malzemeleri

TARÇINLI ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Ana malzemesinin zencefil olması nedeniyle gingerbread olarak da bilinen zencefilli kurabiye, genellikle toz zencefil ve tarçın, pekmez ve küçük hindistan cevizi ile aromalaştırılıyor.

Öncelikle bir tencerede süt, şeker ve tereyağını eritin ve sonra oda sıcaklığına soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta, elediğiniz unu, baharatları ve karbonatı birleştirin.

Kuru karışımın ortasını biraz açıp içine soğumaya bıraktığınız sıvı malzemeleri dökün ve malzemeler iyice birbirine geçene kadar karıştırın.

Yılbaşı sofralarınızı tatlandırın: Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi Gingerbread tarifi ve malzemeleri

Hazırlanan hamuru streç filme sarıp biraz buzdolabında dinlenmeye bırakın.

Dolaptan çıkardığınız hamuru açarak incelttikten sonra tercih ettiğiniz kurabiye kalıpları ile şekillerinizi oluşturun.

Hazırladığınız kurabiyeleri 200°C'deki fırında kızarana kadar pişirin ve süsleme aşamasına geçin.

Kurabiyelerin üzerine renkli şekerlemeler, hazır süsleme sosları ile dilediğiniz gibi renklendirebilirsiniz.

Üzerindeki süslerin donması için biraz buzdolabında bekledikten sonra rengarenk kurabiyeleriniz artık sunuma hazır!

Kurabiyelerinizi ister eve gelen misafirlerinize ikram edebilir, isterseniz de yılbaşı hediyesi olarak sevdiklerinize verebilirsiniz.

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