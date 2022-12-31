Yılbaşı sofralarınızı tatlandırın: Tarçınlı zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi (Gingerbread) tarifi ve malzemeleri

TARÇINLI ZENCEFİLLİ YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Ana malzemesinin zencefil olması nedeniyle gingerbread olarak da bilinen zencefilli kurabiye, genellikle toz zencefil ve tarçın, pekmez ve küçük hindistan cevizi ile aromalaştırılıyor.

Öncelikle bir tencerede süt, şeker ve tereyağını eritin ve sonra oda sıcaklığına soğumaya bırakın.

Ayrı bir kapta, elediğiniz unu, baharatları ve karbonatı birleştirin.

Kuru karışımın ortasını biraz açıp içine soğumaya bıraktığınız sıvı malzemeleri dökün ve malzemeler iyice birbirine geçene kadar karıştırın.