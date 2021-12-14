Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son durum ne?

Yeni yıl öncesi yılbaşı sokağa çıkma yasağı son gelişmeler merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından dünyayı alarma geçiren son varyant olan Omicron İstanbul ve İzmir'de görüldü açıklaması yapıldı. Koronavirüs pandemisi devam ederken yeni varyantların türemesi 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 yılbaşında sokağa çıkma yasağının olup olmayacağını gündeme taşıdı. Peki Yılbaşı sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri ve tüm bilgiler