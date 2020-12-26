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Yılbaşı tatil takvimi! ? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün tatil mi olacak?

31 Aralık ve , yarım gün mü? Yılbaşına kısa bir süre kala, çeşitli konular da merak konusu oldu. Bunların başında, 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin resmi tatil mi yoksa yarım gün tatil mi olup olmadığı geliyor. Bilindiği gibi, 31 Aralık akşamı saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, 1 Ocak resmi tatil mi, ? Detaylar haberde.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 13:50
Yılbaşı tatil takvimi! 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün tatil mi olacak?

Yeni yıla kısa bir süre kala, birçok konu da araştırılmaya başlandı. Bunların başında ise 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin yarım gün mü yoksa tam gün resmi tatil mi olup olmadığı geliyor. Bilindiği gibi, 2021 yılbaşı tatili kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 31 Aralık akşamı saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama, 4 Ocak 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek. Hâl böyle olunca da, kısıtlamanın başlayacağı 31 Aralık tarihinin resmi tatil mi yoksa yarım gün mü olacağı özellikle çalışan kesim tarafından merak konusu oldu.

Yılbaşı tatil takvimi! 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün tatil mi olacak?

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ TATİL?

31 Aralık yılbaşı akşamı bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. Pandemi nedeni ile yılbaşı akşamının sakin geçmesi bekleniyor. 31 Aralık Perşembe günü mevzuatta yer almadığı için resmi tatil veya yarım gün tatil olmayacak.

1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

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Yılbaşı tatil takvimi! 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün tatil mi olacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Yılbaşı tatil takvimi! 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün tatil mi olacak?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

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