Yılbaşı tatil takvimi belli oldu! 1 Ocak resmi tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün tatil mi olacak?

Yeni yıla kısa bir süre kala, birçok konu da araştırılmaya başlandı. Bunların başında ise 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinin yarım gün mü yoksa tam gün resmi tatil mi olup olmadığı geliyor. Bilindiği gibi, 2021 yılbaşı tatili kapsamında sokağa çıkma yasağı kararı alındı. 31 Aralık akşamı saat 21.00'de başlayacak olan kısıtlama, 4 Ocak 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek. Hâl böyle olunca da, kısıtlamanın başlayacağı 31 Aralık tarihinin resmi tatil mi yoksa yarım gün mü olacağı özellikle çalışan kesim tarafından merak konusu oldu.