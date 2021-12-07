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Haberler Yaşam Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 22:21 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 22:21

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi yarım gün mü?

"Yılbaşı tatili kaç gün olacak?" sorusunun yanıtı, vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala, yılbaşı tatili takvimine göre tatil planlarını hazırlayacak olanlar aynı zamanda bu tarihlerin yarım gün mü yoksa resmi tatil mi olup olmadığına yönelik sorgulamalar yapıyorlar. Bu sene 31 Aralık 2021 tarihi ise Cuma gününe denk geliyor. Peki; Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi yarım gün mü?

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi yarım gün mü?

Yeni yıla sayılı günler kala "Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi yarım gün mü?" sorularının yanıtları merak ediliyor. Resmi açıklamalar doğrultusunda hareket edecek olan vatandaşlar tatil planlarını da buna göre şekillendirecek. Öte yandan; bu tarihlerde çalışacak olan vatandaşlar için de "31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi yarım gün mü?" sorusunun yanıtı önem kazanıyor. İşte konu ile ilgili son bilgiler.

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi yarım gün mü?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN, KAÇ GÜN SÜRECEK?

Her yıl yeni bir seneye girerken 1 Ocak günü tatil olarak ülke genelinde kabul görüyor. Yılbaşı tatili 1935 yılından bu yana tatil olarak geçiriliyor. 2022 yılı 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor. Pazar gününün de hafta sonu olmasıyla o hafta da iki gün tatil yapılmış olunacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgiye göre, 31 Aralık yarım gün değil.

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Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi yarım gün mü?

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2021 günü bu seneki takvime göre cuma gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi yarım gün mü?

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık-1 Ocak resmi tatil mi yarım gün mü?
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