Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yılbaşı tv yayın akışı programı: 31 Aralık 2021 Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yayın akışı belli oldu!
Giriş Tarihi: 30.12.2021 22:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 22:10

Yılbaşı tv yayın akışı programı: 31 Aralık 2021 Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yayın akışı belli oldu!

Yılbaşı gecesini evde geçirecek olan binlerce kişi şimdiden 31 Aralık Tv yayın akışı konusunda araştırmalarına başladı. Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 gibi kanallar yılbaşı özel programlarıyla 31 Aralık akşamında izleyenlerini ekran başına kilitlemeye hazırlıyor. Yayınlanacak yapımlar ise kanalların yayın akışı listesi ile belli oldu. "Yılbaşında bu akşam televizyonda neler var?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 31 Aralık tv yayın akışı listesi ve bu akşam televizyonda ne var sorusunun yanıtı...

Yılbaşı tv yayın akışı programı: 31 Aralık 2021 Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yayın akışı belli oldu!

31 Aralık Tv yayın akışı listesi şimdiden binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. "Yılbaşında bu akşam televizyonda neler var?" sorusu yanıt ararken Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 gibi kanallar ise bu noktada yayınladığı yayın akışı listesiyle sorunun yanıtını vermiş oldu. Yeni yılı evde karşılayacak olan vatandaşlar yayınlanacak program, dizi ve fimler hakkında araştırmalarına başladı. İşte Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 31 Aralık tv yayın akışı listesi ve detaylar...

Yılbaşı tv yayın akışı programı: 31 Aralık 2021 Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yayın akışı belli oldu!

ATV 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yılbaşı tv yayın akışı programı: 31 Aralık 2021 Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yayın akışı belli oldu!

STAR TV 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18.40 Star Haber
20:00 İbo Show

TRT 1 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Seksenler Yılbaşı Özel (Altyazılı)

Yılbaşı tv yayın akışı programı: 31 Aralık 2021 Yılbaşı gecesi televizyonda neler var? Show Tv, Kanal D, Atv, Tv8, Star Tv, TRT1 yayın akışı belli oldu!

TV8 31 Aralık 2021 Cuma Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Masterchef Türkiye
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

Show TV 31 Aralık 2021 Cuma yayın akışı

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel
23:30 Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri

SON DAKİKA