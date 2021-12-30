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Giriş Tarihi: 30.12.2021 23:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 23:18

Yılbaşında emekli ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi olacak mı?

Yeni yıl öncesi yılbaşı emekli ikramiyesi ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl iki kez bayramlarda ikramiye ödemesi yapılıyor. Önümüzdeki 2022 yılında Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs; Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek ve bu tarihlerden önce emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi, ne zaman yatacak? İşte milyonlarca emeklinin aklında soru işaretlerine neden olan o sorunun yanıtı...

Yılbaşında emekli ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi olacak mı?

Yeni yıla kısa süre kala binlerce vatandaş 2022 emekli yılbaşı ikramiyesi ile ilgili araştırmalarına başladı. Vatandaşlar "Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere ülkemizde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere ikramiye ödemesi yapılıyor. Böylece önümüzdeki sene olan 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ödemeler yapılacak. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, veriliyor mu, ne zaman yatacak? İşte konuya dair detaylar...

Yılbaşında emekli ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi olacak mı?

EMEKLİLERE YILDA İKİ KEZ İKRAMİYE VERİLİYOR

Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor.

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Yılbaşında emekli ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi olacak mı?

YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Yılbaşında emekli ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi olacak mı?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Yılbaşında emekli ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi olacak mı?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak

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