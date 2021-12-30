Yılbaşında emekli ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli yılbaşı ikramiyesi olacak mı?

Yeni yıl öncesi yılbaşı emekli ikramiyesi ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Bilindiği üzere emeklilere her yıl iki kez bayramlarda ikramiye ödemesi yapılıyor. Önümüzdeki 2022 yılında Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs; Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek ve bu tarihlerden önce emeklilere ikramiye ödemesi yapılacak. Peki, Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi, ne zaman yatacak? İşte milyonlarca emeklinin aklında soru işaretlerine neden olan o sorunun yanıtı...