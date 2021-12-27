SON DAKİKA

Yılbaşı ikramiyesi verilecek mi sorusu milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 3 Ocak tarihiyle birlikte yeni zamlı emekli maaşları belli olacak. Milyonlarca emekli zamlı maaşına kavuşurken, akıllardaki bir diğer soru ise yeni yılda ikramiye verilip verilmeyeceği oldu. Bu noktada bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi soruları araştırılıyor. Emekliler her iki dini bayram öncesinde ikramiye alıyor. Peki, Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesine ilişkin son dakika gelişmeleri;