SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 10:18

Yılbaşında emekli ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri bu yılbaşında verilecek mi, ne zaman verilecek?

Yılbaşı ikramiyesi verilecek mi sorusu milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. 3 Ocak tarihiyle birlikte yeni zamlı emekli maaşları belli olacak. Milyonlarca emekli zamlı maaşına kavuşurken, akıllardaki bir diğer soru ise yeni yılda ikramiye verilip verilmeyeceği oldu. Bu noktada bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi soruları araştırılıyor. Emekliler her iki dini bayram öncesinde ikramiye alıyor. Peki, Bu yıl emekli yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emeklilere ikramiye var mı, ne zaman yatacak? İşte emekli ikramiyesine ilişkin son dakika gelişmeleri;

Yılbaşında emekli ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri bu yılbaşında verilecek mi, ne zaman verilecek?

Emekli ikramiyeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2022 emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere yılda iki kez olmak üzere milyonlarca emekliye devlet tarafından 1100 TL bayram ikramiyesi veriliyor. Peki, emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 Yeni yıl öncesi emekli ikramiyeleri var mı?

EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI, VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Peki, emeklilere yılbaşında ikramiye verilecek mi?

İşte detaylar;

Yılbaşında emekli ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri bu yılbaşında verilecek mi, ne zaman verilecek?

YILBAŞINDA İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

Emeklilere 2022 yılında yine bayramlarda iki kez 1100'er TL ikramiye ödenecek. Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 1100'er TL ikramiye yatırılacak. Yılbaşında emekli ikramiyesinin verileceğine dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Yılbaşında emekli ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri bu yılbaşında verilecek mi, ne zaman verilecek?

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU ŞU ŞEKİLDE

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

Yılbaşında emekli ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri bu yılbaşında verilecek mi, ne zaman verilecek?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

Yılbaşında emekli ikramiyesi verilecek mi? 2022 emekli ikramiyeleri bu yılbaşında verilecek mi, ne zaman verilecek?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak.

En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

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