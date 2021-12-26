Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşı için kar yağışı beklentilerine Meteoroloji’den yanıt gecikmedi!

Yılbaşına kısa bir süre kala milyonlar bu tarihte kar yağışı olup olmayacağı konusunda araştırmalara başladı. Geçtiğimiz hafta kısa süreli de olsa beklenen kar yağışıyla karşı karşıya kalan İstanbullular şimdi ise gözünü 31 Aralık gecesi hava durumuna çevirdi. Bu noktada megakent sakinleri "Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" sorularını gündeme taşıdı. Meteoroloji ise yayımladığı orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda Cuma günü için beklentilerini paylaştı. Peki, Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte detaylar...