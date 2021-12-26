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Haberler Yaşam Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşı için kar yağışı beklentilerine Meteoroloji'den yanıt gecikmedi!
Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 13:50

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşı için kar yağışı beklentilerine Meteoroloji'den yanıt gecikmedi!

Yılbaşına kısa bir süre kala milyonlar bu tarihte kar yağışı olup olmayacağı konusunda araştırmalara başladı. Geçtiğimiz hafta kısa süreli de olsa beklenen kar yağışıyla karşı karşıya kalan İstanbullular şimdi ise gözünü 31 Aralık gecesi hava durumuna çevirdi. Bu noktada megakent sakinleri "Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak?" sorularını gündeme taşıdı. Meteoroloji ise yayımladığı orta ve uzun vadeli hava durumu tahmin raporunda Cuma günü için beklentilerini paylaştı. Peki, Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte detaylar...

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşı için kar yağışı beklentilerine Meteoroloji’den yanıt gecikmedi!

Yılbaşı öncesi milyonların gündeminde "Kar yağacak mı?" sorusu yer aldı. Yeni yıla girerken beyaz örtünün şehri sarmasını isteyen İstanbullular bu noktada Meteoroloji'nin tahminlerini merak ediyordu. MGM resmi sitesi üzerinden yayımladığı raporla beraber Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Sorusuna da yanıt vermiş oldu. İşte detaylar...

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşı için kar yağışı beklentilerine Meteoroloji’den yanıt gecikmedi!

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

7 Günlük Tahmin

Meteoroloji'nin yayımladığı Orta ve Uzun Vadeli Hava Durumu Tahmin Raporu'na göre; 31 Aralık 2021 ile 1 Ocak 2022 tarihleri aralığında İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

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Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşı için kar yağışı beklentilerine Meteoroloji’den yanıt gecikmedi!

27 Aralık Pazartesi'den 2 Ocak 2022 Pazar gününe kadar olan raporda İstanbul'u bekleyen bir kar yağışının söz konusu olmadığı görülürken bazı illerde ise kar yağışının etkili olacağı kaydedildi.

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Yılbaşı için kar yağışı beklentilerine Meteoroloji’den yanıt gecikmedi!

Özellikle 1 Ocak 2022 Cumartesi günü yani yeni yıla Ankara dahil birçok il kar yağışıyla girecek. Öte yandan yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde olması yine beklentiler arasında yer alıyor.

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