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Haberler Yaşam Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Giriş Tarihi: 01.12.2021 00:42 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 00:42

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Yeni yıl için geri sayım sürerken 2022 yılına gireceğimiz gecede sevdikleriyle kutlama yapmayı düşünenler merakla 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı merak ederek "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün yapılan son dakika açıklamalarında Omicron varyantının ülkemizde şuan için vakasının bulunmadığı bilgisinin verilmesi sonrasında "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusu üzerindeki araştırmalar yoğunluk gösterdi. İşte detaylar.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

2022 yılına gireceğimiz 31 Aralık Cuma günü, ülkemizde ve dünyada etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin tedbirler alınması konusunda yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı öğrenmek isteyenler "31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna cevap aramaya devam ediyor.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

31 Aralık Cuma günü yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin detaylar şöyle;

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda tüm bilgileri buradan öğrenebileceksiniz.

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

BAKAN KOCA: ÖNLEMLERİMİZ DEĞİŞMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

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