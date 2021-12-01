Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Yeni yıl için geri sayım sürerken 2022 yılına gireceğimiz gecede sevdikleriyle kutlama yapmayı düşünenler merakla 31 Aralık Cuma yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı merak ederek "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bugün yapılan son dakika açıklamalarında Omicron varyantının ülkemizde şuan için vakasının bulunmadığı bilgisinin verilmesi sonrasında "Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusu üzerindeki araştırmalar yoğunluk gösterdi. İşte detaylar.