Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yasaklar geri gelecek mi? Bakan Koca’dan yılbaşında sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Yeni yıl için gün sayan binlerce vatandaşın gündeminde yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde bazı ülkelerde bu gibi kısıtlama karaları alınırken yeni varyantlarla beraber bu sene hangi kararın uygulanacağı da merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir açıklamada bulunmuştu. Peki, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yasaklar geri gelecek mi? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...