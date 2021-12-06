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Haberler Yaşam Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yasaklar geri gelecek mi? Bakan Koca'dan yılbaşında sokağa çıkma yasağı açıklaması!
Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:22

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yasaklar geri gelecek mi? Bakan Koca'dan yılbaşında sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Yeni yıl için gün sayan binlerce vatandaşın gündeminde yılbaşı sokağa çıkma yasağı konusu yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde bazı ülkelerde bu gibi kısıtlama karaları alınırken yeni varyantlarla beraber bu sene hangi kararın uygulanacağı da merak konusu haline geldi. Hal böyleyken "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Koca konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda bir açıklamada bulunmuştu. Peki, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yasaklar geri gelecek mi? İşte son dakika gelişmeleri ve detaylar...

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yasaklar geri gelecek mi? Bakan Koca’dan yılbaşında sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Dünya genelinde devam eden pandemi sürecinde ortaya çıkan yeni ve tehlikeli varyantlar yeniden yasakların uygulamaya geçmesi beklentilerine neden olmuştu. Hal böyleyken "31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni açıklamalarda bulunmuş, henüz ülkemizde Omicron varyantının bulunmadığını ifade etmiş ve kısıtlama ile ilgili henüz net bir karar alınmadığını duyurmuştu. Peki, Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? İşte detaylar...

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yasaklar geri gelecek mi? Bakan Koca’dan yılbaşında sokağa çıkma yasağı açıklaması!

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde vakasına şuan için rastlanmadığı ve bu bağlamda kapanma uygulanmasının düşünülmediği duyuruldu. Bu bilgiler ışığında bugün için yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması konusunda bir karar alınmış değil. Konuyla ilgili gelişme olması durumunda tüm bilgileri buradan öğrenebileceksiniz.

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Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yasaklar geri gelecek mi? Bakan Koca’dan yılbaşında sokağa çıkma yasağı açıklaması!

BAKAN KOCA: ÖNLEMLERİMİZ DEĞİŞMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti MYK toplantısı sonrası omicron varyantı ile ilgili, "Türkiye'de şu anda vaka görülmedi. Varyantın olması da zaten önlemlerimizi değiştirmiyor.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yasaklar geri gelecek mi? Bakan Koca’dan yılbaşında sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Dün Uğur Hoca'yla görüştüm. 1-2 hafta içinde MRNA aşısının yeni varyant üzerindeki etkinliğini açıklayacaklar. Yeni bir aşı içeriğine ihtiyaç olup olmadığı belli olacak" dedi. Yeni varyant için henüz ilave tedbire gerek olmadığına işaret eden Koca, "Bir kapatma düşünmüyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini söyleyen Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" dedi.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı, yasaklar geri gelecek mi? Bakan Koca’dan yılbaşında sokağa çıkma yasağı açıklaması!

YERLİ AŞIYA YIL BİTMEDEN ONAY

Koca, Turkovac'ın acil kullanım onayıyla ilgili, "Yıl bitmeden aralık ortasında bekliyoruz. 250 bin dozun bugün dolumu bitti" dedi.

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