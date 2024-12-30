Haberler
Yaşam
YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara’da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
08:12
YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara’da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı?
Yılbaşı günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı İsatnbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Marmaray, metrobüs, otobüs, İZBAN, Başkentray ve metroya ilişkin beklenen açıklama geldi. Yılbaşı tatilinde etkinliklere katılmak ve işlerini halletmek isteyen vatandaşlar 1 Ocak toplu taşıma tarifesine odaklandı. Peki, 1 Ocak 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı? İşte detaylar