Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara’da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:12

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara’da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı?

Yılbaşı günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı İsatnbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde ikamet eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Marmaray, metrobüs, otobüs, İZBAN, Başkentray ve metroya ilişkin beklenen açıklama geldi. Yılbaşı tatilinde etkinliklere katılmak ve işlerini halletmek isteyen vatandaşlar 1 Ocak toplu taşıma tarifesine odaklandı. Peki, 1 Ocak 2025 toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı? İşte detaylar

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara’da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı?

Yılbaşı için geri sayım başladı. 1 Ocak 2025'in resmi tatil olması nedeniyle "Toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda alınan kararı duyurdu. Peki, 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Yılbaşında Marmaray, İZBAN ve metro ve otobüs tarifesi...

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara’da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı?

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini kamuoyuna duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara’da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı?

Bakan Uraloğlu açıklamalarında;

"28 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız yılbaşında ücretsiz olarak kullanacak." ifadelerine yer verdi.

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara’da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı?

31 Aralık yılbaşı gecesi, İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma seferleri hakkında henüz belediyelerden bir açıklama gelmedi.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara’da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı?

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Ocak Yılbaşı tatilinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy- Metro hattı ve İzmir'de İZBAN ücretsiz olacak.

SON DAKİKA