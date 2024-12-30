YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Ocak 2025 İstanbul, İzmir ve Ankara’da Marmaray, Başkentray, İZBAN, metro bedava mı?

Yılbaşı için geri sayım başladı. 1 Ocak 2025'in resmi tatil olması nedeniyle "Toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusuna yanıt aranıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda alınan kararı duyurdu. Peki, 1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi olacak? Yılbaşında Marmaray, İZBAN ve metro ve otobüs tarifesi...