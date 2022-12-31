İSTANBUL'DA EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Metrobüs hattında normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 Metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak.T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2'ye kadar hizmet verecek. 1 Ocak Pazar günü ise tüm İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan Pazar sefer planına göre düzenlenecek.