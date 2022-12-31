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Haberler Yaşam Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bugün metrobüs bedava mı? İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs için Ankara, İzmir ve İstanbul'da 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 31.12.2022 00:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 00:42

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bugün metrobüs bedava mı? İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs için Ankara, İzmir ve İstanbul'da 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı soruları yanıt arıyor. 31 Aralık'ta İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs ve otobüslerin bedava olup olmadığı cevap arıyor. Her yılbaşında vatandaşlar dışarı çıkıp sevdikleriyle buluş eğleniyor. Resmi tatil kabul edilen yılın ilk günü için 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi sorusu yöneltiliyor. Peki, 31 Aralık yarın toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 31 Aralık toplu taşıma bedava mı? İşte detaylar…

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bugün metrobüs bedava mı? İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs için Ankara, İzmir ve İstanbul’da 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?

31 Aralık toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı sorusu yöneltiyor. Ülkenin dört bir yanında yılbaşında çalışan ya da yeni yılı kutlayan vatandaşlar, bir yerden bir yere gitmek için toplu taşımayı kullanacak. Bu noktada 1 Ocak toplu taşıma ücretiz mi, bedava mı? sorusu yanıt arıyor. İşte yarın toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun cevabı.

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bugün metrobüs bedava mı? İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs için Ankara, İzmir ve İstanbul’da 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?

1 OCAK YILBAŞINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı kararına göre, Marmaray, Başkentray (Ankara) ve İZBAN (İzmir) seferleri 1 Ocak saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar ücretsiz hizmet verecek.

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Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bugün metrobüs bedava mı? İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs için Ankara, İzmir ve İstanbul’da 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?

İETT'den yapılan açıklamaya göre; ''2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır.''

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bugün metrobüs bedava mı? İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs için Ankara, İzmir ve İstanbul’da 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?

31 ARALIK TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Yapılan açıklamaya göre 31 Aralık toplu taşıma ücretli şekilde devam edecek.

Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi olacak, bugün metrobüs bedava mı? İETT, İZBAN, Ankaray, metrobüs için Ankara, İzmir ve İstanbul’da 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi?

İSTANBUL'DA EK SEFERLER DÜZENLENECEK

Metrobüs hattında normalde düzenlenen gece seferlerine ek olarak 260 sefer daha yapılacak. Bunun yanında metrolarda da seferler gece boyu devam edecek. M1, M2, M3, M4, M5, M6,M7, M9 Metro hatları ile F1, F4 füniküler hattı yılbaşında kesintisiz sefer yapacak.T1, T3, T4, T5 tramvay hatları ise gece 2'ye kadar hizmet verecek. 1 Ocak Pazar günü ise tüm İETT ve metro seferleri her hafta sonu uygulanan Pazar sefer planına göre düzenlenecek.

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