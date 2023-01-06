Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YILIN İLK CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ 2023 || En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri
Giriş Tarihi: 06.01.2023 01:29 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 01:31

YILIN İLK CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ 2023 || En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Mübarek Cuma günü öncesinde Müslüman alemi en güzel Cuma Mesajları araştırmasına çıktı. Binlerce kişi bugün ibadetlerini eda etmek üzere camilere koşarken öte yandan gerek sosyal medyadan gerekse mesajlaşma uygulamaları üzerinden sevdiklerine "Hayırlı Cumalar" ve "Cumanız Mübarek Olsun" dileklerini iletmek istiyor. Hal böyleyken en güzel, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları sözleri içeriklerini bu başlık altında derledik. İşte 6 Ocak 2023 tarihine özel en güzel Cuma mesajları…

YILIN İLK CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ 2023 || En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Yılın ilk Cuma'sı eda edilirken bugün binlerce Müslüman bugüne kavuşmanın manevi huzuruyla rabbine şükrederken Cuma mesajları araştırmasına çıktı. Sevdiklerine ve çevresine "Hayırlı Cumalar" dilemek isteyen binlerce vatandaş bu noktada internet üzerinden "En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri" araştırmasına çıktı. İşte sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız en güzel Cuma mesajları içeriğimiz ve detaylar.

YILIN İLK CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ 2023 || En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

CUMA MESAJLARI 2023

1. Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

2. Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YILIN İLK CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ 2023 || En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

3. Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

4. Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. "(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)

5. Yüce Rabbim… Omuzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz…Hayırlı Nurlu Cumalar…

YILIN İLK CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ 2023 || En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

YILIN İLK CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ 2023 || En güzel, uzun, kısa, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

SON DAKİKA