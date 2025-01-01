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YILIN İLK KAMPANYASI! BİM AKTÜEL 1- 3 OCAK İNDİRİMLERİ: Dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, stantlı buharlı ütü BİM'de!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
15:50
YILIN İLK KAMPANYASI! BİM AKTÜEL 1- 3 OCAK İNDİRİMLERİ: Dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, stantlı buharlı ütü BİM'de!
BİM aktüel 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda birbirinden indirimli ürünlere yeni yılda da yer veriyor. Yeni yılın ilk indirimleri bu hafta Cuma günü alışveriş severlerin sepetlerini dolduracak. Birçok farklı kategoride ürünlerden en çok dikkat çeken dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, çamaşır sepeti, düdüklü tencere, tava ve tencere setleri yer alıyor. İşte Bu kataloğun en dikkat çeken fırsatları: masaj koltuğu, tam otomatik kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü oldu. İşte 1-3 Ocak BİM aktüel indirimleri ve fiyat listesi…