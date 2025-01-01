YILIN İLK KAMPANYASI! BİM AKTÜEL 1- 3 OCAK İNDİRİMLERİ: Dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, stantlı buharlı ütü BİM’de!

BİM aktüel 3 Ocak kataloğunda bu hafta birbirinden farklı kategoride birçok ürün bulunuyor. Temel gıda, elektronik, temizlik malzemeleri, ev tekstil ürünler, mutfak gereçleri, tencere-tava setleri reyonlara geliyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 3 Ocak indirimleri ve fiyat listesi...