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Haberler Yaşam YILIN İLK KAMPANYASI! BİM AKTÜEL 1- 3 OCAK İNDİRİMLERİ: Dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, stantlı buharlı ütü BİM'de!
Giriş Tarihi: 01.01.2025 15:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 15:50

YILIN İLK KAMPANYASI! BİM AKTÜEL 1- 3 OCAK İNDİRİMLERİ: Dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, stantlı buharlı ütü BİM'de!

BİM aktüel 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda birbirinden indirimli ürünlere yeni yılda da yer veriyor. Yeni yılın ilk indirimleri bu hafta Cuma günü alışveriş severlerin sepetlerini dolduracak. Birçok farklı kategoride ürünlerden en çok dikkat çeken dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, çamaşır sepeti, düdüklü tencere, tava ve tencere setleri yer alıyor. İşte Bu kataloğun en dikkat çeken fırsatları: masaj koltuğu, tam otomatik kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü oldu. İşte 1-3 Ocak BİM aktüel indirimleri ve fiyat listesi…

YILIN İLK KAMPANYASI! BİM AKTÜEL 1- 3 OCAK İNDİRİMLERİ: Dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, stantlı buharlı ütü BİM’de!

BİM aktüel 3 Ocak kataloğunda bu hafta birbirinden farklı kategoride birçok ürün bulunuyor. Temel gıda, elektronik, temizlik malzemeleri, ev tekstil ürünler, mutfak gereçleri, tencere-tava setleri reyonlara geliyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 3 Ocak indirimleri ve fiyat listesi...

YILIN İLK KAMPANYASI! BİM AKTÜEL 1- 3 OCAK İNDİRİMLERİ: Dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, stantlı buharlı ütü BİM’de!

1 OCAK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Bulaşık Makinesi 8.775 TL

Derin Dondurucu 7.490

Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

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YILIN İLK KAMPANYASI! BİM AKTÜEL 1- 3 OCAK İNDİRİMLERİ: Dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, stantlı buharlı ütü BİM’de!

Espresso Makinesi 11.750 TL

Duvar Tipi PTC Isıtıcı 2.375 TL

3 Musluklu Su Sebili 4.500 TL

YILIN İLK KAMPANYASI! BİM AKTÜEL 1- 3 OCAK İNDİRİMLERİ: Dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, stantlı buharlı ütü BİM’de!

Masaj Koltuğu 39.900 TL

YILIN İLK KAMPANYASI! BİM AKTÜEL 1- 3 OCAK İNDİRİMLERİ: Dikey süpürge, cilt temizleme cihazı, stantlı buharlı ütü BİM’de!

3 OCAK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Şarjlı Süpürge 4.790 TL

Mikrodalga Fırın 2.090 TL

Cam Set Üstü Ocak 2.390 TL

SHA Cihazı 399 TL

Baharat Öğütücü 199 TL

Düzeltme Cihazı 229 TL

Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL

Göz Bölgesi Masaj Cihazı 599 TL

Kirpik Maşası 139 TL

Cilt Temizleme Cihazı 349 TL

Ayak Masaj Cihazı 239 TL

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