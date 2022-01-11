Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yılın ilk PPK toplantısına kısa süre kala piyasaları yakından takip eden binlerce vatandaş "TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. Kurulun politika faizinde nasıl bir yön izleyeceği bu kapsamda merak ediliyor. Açıklama toplantıyla aynı gün 14.00'te açıklanacak. Peki, Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman? İşte tüm detaylar…