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Giriş Tarihi: 11.01.2022 14:33 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 14:34

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yılın ilk PPK toplantısına kısa süre kala piyasaları yakından takip eden binlerce vatandaş "TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?" sorusu yanıt aramaya başladı. Kurulun politika faizinde nasıl bir yön izleyeceği bu kapsamda merak ediliyor. Açıklama toplantıyla aynı gün 14.00'te açıklanacak. Peki, Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman? İşte tüm detaylar…

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?

TCMB Merkez Bankası faiz kararı için gözler gelecek hafta düzenlenecek toplantıya çevrildi. "TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Yılın ilk kararında faizlerde beklenti yine düşüş kararı verileceği yönünde olurken resmi karar PPK toplantısı ile aynı gün 14.00'da açıklanacak. Peki, TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman? İşte tüm detaylar…

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılına ilişkin faiz kararı tarihleri ise şöyle:

20 Ocak 2022

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

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Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ocak 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ne zaman?

Aynı gün saat 14.00'te ocak ayı faiz kararı açıklanacak.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

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