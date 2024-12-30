YILIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 31 Aralık-3 Ocak indirimleri: kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü…

BİM aktüel 31 Aralık- 3 Ocak kataloğunda bu hafta birbirinden farklı kategoride birçok ürün yer alıyor. Temel gıda, elektronik, temizlik malzemeleri, ev tekstil ürünler, mutfak gereçleri, tencere-tava setleri yer alıyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 31 Aralık- 3 Ocak indirimleri ve fiyat listesi...