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Haberler Yaşam YILIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 31 Aralık-3 Ocak indirimleri: kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:57

YILIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 31 Aralık-3 Ocak indirimleri: kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü…

BİM aktüel 31 Aralık- 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak indirimler bu yılın son yeni yılın ilk günlerinde alışveriş severlerle buluşacak. Yeni hafta kataloğunda binlerce üründe fiyatlarda düşüş yer alıyor. Birçok kategoride yer alan ürünlerde temel gıda, elektronik, küçük ev aletleri, banyo araç gereçleri, tencere-tava setleri ve giyim kategorisinden birçok seçenek bulunuyor. Bu kataloğun en dikkat çeken fırsatları: masaj koltuğu, dikey süpürge, tam otomatik kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü oluyor. İşte BİM 31 Aralık- 3 Ocak Salı, Cuma indirimleri ve fiyat listesi…

YILIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 31 Aralık-3 Ocak indirimleri: kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü…

BİM aktüel 31 Aralık- 3 Ocak kataloğunda bu hafta birbirinden farklı kategoride birçok ürün yer alıyor. Temel gıda, elektronik, temizlik malzemeleri, ev tekstil ürünler, mutfak gereçleri, tencere-tava setleri yer alıyor. Peki bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 31 Aralık- 3 Ocak indirimleri ve fiyat listesi...

YILIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 31 Aralık-3 Ocak indirimleri: kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü…

BİM AKTÜEL 31 ARALIK SALI KATALOĞU

Tereyağı 279,00 TL

Yoğurt: 149,50 TL

Sucuk: 185,00 TL

Tost peyniri 249.00 TL

Zaytin 109,50 TL

Dut pekmezi 115,00 TL

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YILIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 31 Aralık-3 Ocak indirimleri: kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü…

1 OCAK BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Bulaşık Makinesi 8.775 TL

Derin Dondurucu 7.490

Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

YILIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 31 Aralık-3 Ocak indirimleri: kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü…

Espresso Makinesi 11.750 TL

Duvar Tipi PTC Isıtıcı 2.375 TL

3 Musluklu Su Sebili 4.500 TL

YILIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 31 Aralık-3 Ocak indirimleri: kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü…

Masaj Koltuğu 39.900 TL

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