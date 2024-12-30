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YILIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 31 Aralık-3 Ocak indirimleri: kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü…
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
08:57
YILIN SON GÜNÜNDE BÜYÜK İNDİRİM! BİM aktüel 31 Aralık-3 Ocak indirimleri: kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü…
BİM aktüel 31 Aralık- 3 Ocak aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak indirimler bu yılın son yeni yılın ilk günlerinde alışveriş severlerle buluşacak. Yeni hafta kataloğunda binlerce üründe fiyatlarda düşüş yer alıyor. Birçok kategoride yer alan ürünlerde temel gıda, elektronik, küçük ev aletleri, banyo araç gereçleri, tencere-tava setleri ve giyim kategorisinden birçok seçenek bulunuyor. Bu kataloğun en dikkat çeken fırsatları: masaj koltuğu, dikey süpürge, tam otomatik kahve makinesi, klima, stantlı buharlı ütü oluyor. İşte BİM 31 Aralık- 3 Ocak Salı, Cuma indirimleri ve fiyat listesi…