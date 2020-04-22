Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yıllar önce İstanbul'u böyle görüntülediler! Belgeselle ortaya çıktı

Yıllar önce 'u böyle görüntülediler! Belgeselle ortaya çıktı

1967 yılında 'u bir belgesela aldılar. O belgeselin görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı. Zamanla değişimi bizi en fazla şaşırtan şehirler oluyor. Hele de bu şehir İstanbul gibi imparatorlukların merkezi 'nin de kalbi olarak nitelendiriliyorsa. Türkiye'nin ekonomisinin can damarı olan ve nüfusunun çok büyük bir kısmının yaşadığı megakent İstanbul'un yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı. Arşivlerden çıkan görüntüler karşı konulamaz değişimin İstanbul'a etkisini de gösteriyor.Sizleri nostaljik bir yolculuğa götürecek bu kareler bir belgeselden alındı. 1967 yılında bir belgesel için çekilen İstanbul görüntüleri, görenleri yıllar öncesinin İstanbul'una tekrar götürüyor. İşte o görüntüler!

Giriş Tarihi: 22.04.2020 08:38 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 08:02
Yıllar önce İstanbul'u böyle görüntülediler! Belgeselle ortaya çıktı

1967 yılında bir belgesel için çekilen görüntüleri, görenleri nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Yıllar önce İstanbul'u böyle görüntülediler! Belgeselle ortaya çıktı

İşte o görüntüler!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yıllar önce İstanbul'u böyle görüntülediler! Belgeselle ortaya çıktı
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yıllar önce İstanbul'u böyle görüntülediler! Belgeselle ortaya çıktı
Yıllar önce İstanbul'u böyle görüntülediler! Belgeselle ortaya çıktı
Yıllar önce İstanbul'u böyle görüntülediler! Belgeselle ortaya çıktı
Yıllar önce İstanbul'u böyle görüntülediler! Belgeselle ortaya çıktı
SON DAKİKA