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Yıllar sonra ilk kez tokalaştı! İki kolunu birden kaybetmişti

Antalya'dan sevindiren bir haber geldi. Yusuf Oğuz Aktaş, 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybetmişti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli ameliyatı yapılan Şimşek'in durumu şu anda gayet iyi. Şimşekl sevincini arkadaşlarıyla paylaşırken doktoruyla tokalaşmanın heyecanını yaşadı. 25 yaşındaki gencin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Kollarını kaldırıp indirme gibi hareketleri yapmaya başlayan, güçlenmesi için her gün fizik tedavi gören Şimşek'i ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmıyor.

Giriş Tarihi: 29.12.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 12:48
Yıllar sonra ilk kez tokalaştı! İki kolunu birden kaybetmişti

Kentte 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Şimşek'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yıllar sonra ilk kez tokalaştı! İki kolunu birden kaybetmişti

Kollarını kaldırıp indirme gibi hareketleri yapmaya başlayan, güçlenmesi için her gün fizik tedavi gören Şimşek'i ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmıyor.

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Yıllar sonra ilk kez tokalaştı! İki kolunu birden kaybetmişti

Kolları olmadan geçirdiği 4,5 yılda yapamadıklarını da yavaş yavaş yapmanın keyfini çıkaran Şimşek, yeni kollarıyla ilk kez, kendisiyle serviste ilgilenen doktoru Yunus Emre Şeker ile tokalaştı.

Yıllar sonra ilk kez tokalaştı! İki kolunu birden kaybetmişti

Hastaneden organ nakli için arandıktan sonra ameliyat öncesi gereken imzayı sol ayak başparmağı ile atarak hayallerine açılan kapıyı aralayan Şimşek, yaşadığı zorlu günlerde kendisini en çok insanların bakışlarının üzdüğünü söyledi.

Yıllar sonra ilk kez tokalaştı! İki kolunu birden kaybetmişti

Kollarının olmadığını görenlerin kendisine üzülerek baktığını anlatan Şimşek, hep nakil olacağı günün hayalini kurarak hayata tutunduğunu dile getirdi.

Yıllar sonra ilk kez tokalaştı! İki kolunu birden kaybetmişti

SEVİNCİNDEN NE YAPACAĞINI BİLEMEMİŞ

Şimşek, hiç umudunu kaybetmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ömer ve Özlenen hocam hep beni motive etti. 'Bu nakli sana yapacağız, merak etme' dediler. Bir gece telefon çaldı ve bir bağışçı olduğunu, nakil gerçekleştirileceğini belirttiler. Çok mutlu oldum. Heyecanlandım. Umutla hastaneye koştuk. Ameliyata girdim, çıktım. Ellerimi ilk gördüğümde büyük mutluluk hissettim. Sevincimden ne yapacağımı bilmiyordum. Zaman geçtikçe ihtiyaçlarımı kendim görebileceğim.

Yıllar sonra ilk kez tokalaştı! İki kolunu birden kaybetmişti

Otomobilleri çok seviyordum. 4,5 yıldır en çok otomobil kullanmanın özlemini çekmiştim. Kollarımı tam anlamıyla kullanmaya başlayınca ilk işim otomobil kullanmak olacak. Yemeği artık kendim yiyeceğim. Kaşık, çatal tutmayı özledim. Yapamadığım her şeyi özledim. Yıllar sonra birisiyle tokalaştım. Güzel bir his."

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