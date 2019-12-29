Yıllar sonra ilk kez tokalaştı! İki kolunu birden kaybetmişti

Antalya'dan sevindiren bir haber geldi. Yusuf Oğuz Aktaş, 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybetmişti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli ameliyatı yapılan Şimşek'in durumu şu anda gayet iyi. Şimşekl sevincini arkadaşlarıyla paylaşırken doktoruyla tokalaşmanın heyecanını yaşadı. 25 yaşındaki gencin hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Kollarını kaldırıp indirme gibi hareketleri yapmaya başlayan, güçlenmesi için her gün fizik tedavi gören Şimşek'i ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmıyor.