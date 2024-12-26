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Yıllarca böyle yaşamış: Karnından çıktı! Tam 13 kilo!
Giriş Tarihi: 26.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024
12:22
Yıllarca böyle yaşamış: Karnından çıktı! Tam 13 kilo!
Isparta'da karnında şişlik, halsizlik ve bulantı şikayetleriyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Mustafa Tutam'ın (69) karnından 13 kiloluk kitle çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Alim Koşar, "30 yıllık meslek hayatımda batın içinden çıkarttığım en büyük kitle" dedi.