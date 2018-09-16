Yıllarca su kemeri sanıldı ama bazilika olduğu ortaya çıktı

Sözlüklerde "bazilika" için Roma kamu binası, haç şeklindeki gibi orta alanı ve koridorları olan kilise ve resmi törenler için papa tarafından yetkilendirilen büyük kilise tanımı yapılıyor. Kazı çalışmasıyla saklı tarihin gün yüzüne çıkarıldığı Satala Antik Kenti'nde bugüne kadar çıkarılan eserler Erzurum ve İstanbul Arkeoloji Müzelerinde, bronzdan yapılan Afrodit büstü ise İngiltere'deki The British Müzesi'nde sergileniyor. Tarihi kaynaklara göre Roma İmparatorluğu döneminde 15. Lejyon Lego Apollinares tarafından kurulan ve antik dönemde garnizon olarak kullanılmasının yanı sıra Anadolu ve Kapadokya'dan Karadeniz'e geçen askeri yolların birleştiği noktada Roma'nın stratejik bir karakolu olan Satala Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının en az 10 yıl sürmesi ve Roma tarihiyle ilgili çok sayıda esere ulaşılması bekleniyor.