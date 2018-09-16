Yıllarca su kemeri sanıldı ama bazilika olduğu ortaya çıktı

"KAMULAŞTIRMA TAMAMLANINCA ORADAKİ ÇALIŞMALARI DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Yapı yabancı kaynaklarda bazilika olarak geçerken, yerli kaynakların yapısal durumuna, mimari tipine bakarak revakları su kemerine daha yakın gördüğünü ifade eden Yıldırım, "Ondan dolayı yanlış bir yorumlama olmuş. Bizde ilerleyen yıllarda oradaki kamulaştırma tamamlanınca oradaki çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Orada Milattan Sonra 6. yüzyıla tarihlendirilen bir yapı, belki de Justinyan dönemi bir yapı, kilise yapısı söz konusu" diye konuştu.