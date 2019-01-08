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Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Giriş Tarihi: 08.01.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 08.01.2019 19:19
Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen otel ilan verdi.

Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Nisan ayı başında iş başını öngören ilan, dünyada yankı buldu.

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Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Otel, ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki East Brother adasında

Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu ada, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu ada, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor.

Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşün kuran kişileri çekmeye çalışıyor.

Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Personel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak.

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