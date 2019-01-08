Yıllık 65 bin dolar maaşla personel arıyorlar!

Minik bir adada, deniz fenerinden dönüştürülen otel ilan verdi. Nisan ayı başında iş başını öngören ilan, dünyada yankı buldu. Otel, ABD'nin San Franscisco kenti açıklarındaki East Brother adasında 1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu ada, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor. 1800'lerden kalma bir deniz fenerinin bulunduğu ada, San Pablo ve San Franscisco körfezlerini ayıran boğazın ortasında yer alıyor. Otel şimdi Rodgers ve Meeker'in yerine personel bulabilmek için ıssız bir adada yaşama düşün kuran kişileri çekmeye çalışıyor. Personel için öngörülen 130 bin dolarlık maaş iki kişi arasında paylaştırılacak.