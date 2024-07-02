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Haberler Yaşam Yine tüp faciası: Ortalık savaş alanına döndü!
Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 16:49

Yine tüp faciası: Ortalık savaş alanına döndü!

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir evde tüp patlaması meydana geldi. Yaralanan bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İHA
Yine tüp faciası: Ortalık savaş alanına döndü!

Olay, Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir evde, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde bulunan mutfak tüpü henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Yine tüp faciası: Ortalık savaş alanına döndü!

Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından patlama sonrası evde çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Yine tüp faciası: Ortalık savaş alanına döndü!

O esnada evde bulunan ve ağır şekilde yaralanan U.P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yine tüp faciası: Ortalık savaş alanına döndü!

Olay yerine Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu da gelerek, yangın ile ilgili bilgi aldı.

Yine tüp faciası: Ortalık savaş alanına döndü!

Patlamanın ardından Karagözler Mahallesi yolu üzerinde güvenlik önlemleri alındı

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