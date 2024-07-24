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Haberler Yaşam YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir, hangi üniversiteye gidilir?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:12

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir, hangi üniversiteye gidilir?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. YKS tercih işlemleri ise bu hafta başlıyor. 9 gün sürecek olan tercih işlemlerinde adaylar aldıkları puan ve sıralama doğrultusunda gitmek istedikleri üniversiteyi tercih listelerine yazacaklar. Bu noktada, 'YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, en düşük kaç puanla tercih yapılır?' soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte YKS tercihlerine ilişkin detayları;

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir, hangi üniversiteye gidilir?

Üniversite sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday için tercih işlemleri bu hafta başlıyor. Adaylar, aldıkları puan ve sıralama doğrultusunda gitmek istedikleri üniversiteleri tercih listelerine yazacaklar. Peki, YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir, hangi üniversiteye gidilir? İşte detaylar;

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir, hangi üniversiteye gidilir?

2024 YKS EN DÜŞÜK KAÇ PUANLA TERCİH YAPILIR?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

YKS TERCİH TARİHLERİ 2024

YKS tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile yayında:

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir, hangi üniversiteye gidilir?

S TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir, hangi üniversiteye gidilir?

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YÖK Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir, hangi üniversiteye gidilir?

2024 YKS'DE BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklama doğrultusunda 2024 yılında da sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

İlgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla, puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

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