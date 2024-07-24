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YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir, hangi üniversiteye gidilir?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
16:12
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. YKS tercih işlemleri ise bu hafta başlıyor. 9 gün sürecek olan tercih işlemlerinde adaylar aldıkları puan ve sıralama doğrultusunda gitmek istedikleri üniversiteyi tercih listelerine yazacaklar. Bu noktada, 'YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, en düşük kaç puanla tercih yapılır?' soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte YKS tercihlerine ilişkin detayları;