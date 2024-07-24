YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılabilir, hangi üniversiteye gidilir?

2024 YKS EN DÜŞÜK KAÇ PUANLA TERCİH YAPILIR?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırılmıştır.

YKS TERCİH TARİHLERİ 2024

YKS tercih tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre üniversite tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Tercih sürecinde izlenecek adımlar kılavuz ile yayında:

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