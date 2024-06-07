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Haberler Yaşam YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, hangi üniversitelere girilebilir? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 15:36

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, hangi üniversitelere girilebilir? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavı sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından YKS tercih dönemi başlayacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar şimdiden ''2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla tercih yapılır mı, nereye, hangi üniversitelere girilebilir? İşte, yanıtı…

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, hangi üniversitelere girilebilir? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi sorusu gündemdeki yerini almış durumda. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavı bu hafta sonu düzenlenecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz'da erişime açılacak olup ardından tercih süreci başlayacak. Öğrenciler puanları ve başarı sıralamalarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Geri sayım sürerken ''2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla nereye, hangi üniversitelere girilebilir? İşte detaylar.

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, hangi üniversitelere girilebilir? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

Adaylar, puan türüne göre detaylı sonuç bilgisine ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuç ekranında adayların testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı, TYT puanı ve başarı sıralaması, AYT ile YDT puanları ve başarı sıralamaları yer alacak. Ayrıca adaylar Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ekli puanlarını sonuç ekranında görüntüleyebilecek.

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YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, hangi üniversitelere girilebilir? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

(TYT, AYT, YDT) YKS sınav sonuçları duyurulması ardından tercih dönemi kısa süre içinde başlayacak.

ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzu ile üniversite başarı sıralamaları ve kontenjanları belli olacak.

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, hangi üniversitelere girilebilir? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, hangi üniversitelere girilebilir? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 PUANLA TERCİH YAPILIR MI?

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

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