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YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, hangi üniversitelere girilebilir? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
15:36
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan üniversite sınavı sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından YKS tercih dönemi başlayacak. Heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar şimdiden ''2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? YKS 130, 140, 150, 160, 170, 180 puanla tercih yapılır mı, nereye, hangi üniversitelere girilebilir? İşte, yanıtı…