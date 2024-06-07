YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi, hangi üniversitelere girilebilir? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılır?

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini oluşturmaya başlayacak.

Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS tercih kılavuzu da konu hakkında adaylara bilgi verecek. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.