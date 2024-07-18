YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300 puanla alan üniversiteler hangisi 2024? ÖSYM YÖK ATLAS ile 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları listesi

YKS sonuçlarının duyurulmasıyla adaylar, YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla hangi üniversitelere girebileceklerine ilişkin araştırmalara başladı. ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirdiği üniversite sınavı hakkında arama motorlarında araştırılan "YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla alan üniversiteler" sorgulamaları başladı. Peki, YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim?