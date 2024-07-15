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YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
13:41
YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması!
ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'de sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı yaşanacak. Sonuçların 17 Temmuz itibari ile duyurulması beklenirken, 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla hangi üniversiteye gidilir, 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları nedir soruları yanıt aramaya başladı. Peki, YKS 200, 210, 220, 230, 240, 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim? İşte, ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması!