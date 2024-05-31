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YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM YKS sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:26
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
15:26
YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM YKS sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı kaç soru kaç dakika?
YKS 2024 sınav tarihi, saati ve sınav yerleri araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen merkezlerde gerçekleşecek üniversite sınavı üç oturumdan oluşacak. Hafta sonunu kapsayacak sınav öncesinde YKS sınav giriş belgesi alma AİS ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Gerekli evraklar şimdiden hazırlanmaya başladı. Peki; (TYT, AYT, YDT) YKS 2024 ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?