YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM YKS sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı kaç soru kaç dakika?

YKS 2024 sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihleri ve saatleri kontrol ediliyor. Üniversite sınavı saati, soru sayısı ve sınav süresi gündemdeki yerini aldı. Sınava katılacak adaylar kimlikleri ve YKS sınav giriş belgesi ile hazırlıklarına başladı. Peki; YKS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika kaç soru?