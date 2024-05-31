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Haberler Yaşam YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM YKS sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 15:26

YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM YKS sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı kaç soru kaç dakika?

YKS 2024 sınav tarihi, saati ve sınav yerleri araştırmaları gündemdeki yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen merkezlerde gerçekleşecek üniversite sınavı üç oturumdan oluşacak. Hafta sonunu kapsayacak sınav öncesinde YKS sınav giriş belgesi alma AİS ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Gerekli evraklar şimdiden hazırlanmaya başladı. Peki; (TYT, AYT, YDT) YKS 2024 ne zaman, saat kaçta, kaç dakika?

YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM YKS sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı kaç soru kaç dakika?

YKS 2024 sınav takvimi ile Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınav tarihleri ve saatleri kontrol ediliyor. Üniversite sınavı saati, soru sayısı ve sınav süresi gündemdeki yerini aldı. Sınava katılacak adaylar kimlikleri ve YKS sınav giriş belgesi ile hazırlıklarına başladı. Peki; YKS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika kaç soru?

YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM YKS sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı kaç soru kaç dakika?

YKS 2024 NE ZAMAN?

YKS 2024 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran günü gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 9 Haziran günü tamamlanacak.

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YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM YKS sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı kaç soru kaç dakika?

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

2024 YKS giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava geri sayım devam ederken giriş belgeleri kontrol ediliyor.

Erişimin ardından belgelere T.C. ve ÖSYM Aday şifreleri ile erişilecek.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM YKS sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı kaç soru kaç dakika?

YKS KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

1.Oturum: TYT: 120 soru 165 dakika

2.Oturum: AYT: 160 soru 180 dakika

3.Oturum: YDT: 80 soru 120 dakika

YKS 2024 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? ÖSYM YKS sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı kaç soru kaç dakika?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından sorgulanacak. Adaylar sonuçlar öncesi puan hesaplama yapacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün sınavdan birkaç saat sonra erişime açıyor.

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