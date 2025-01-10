YKS 2025 TARİHİ: ÖSYM sınav takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

YKS 2025 tarihleriyle takvim paylaşıldı. TYT-AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde gerçekleşen sınavda tarihler açıklandı. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı oturumların sınavı başvuru ve geç başvuru tarihlerine çevrildi.Peki, 2025 YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi...