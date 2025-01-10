Haberler
Yaşam
YKS 2025 TARİHİ: ÖSYM sınav takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
21:51
YKS 2025 TARİHİ: ÖSYM sınav takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?
YKS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM 2025 sınav takvimiyle belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımladığı sınav takvimiyle üniversite sınavının sınav ve başvuru tarihleri ilan edildi. TYT, AYT ve YDT oturumları olmak üzere düzenlenen sınav için dair detaylar belli oldu. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumların tarihleriyle öğrenciler çalışma temposuna yön verecek. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ile TYT, AYT,YDT tarihleri