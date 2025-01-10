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Haberler Yaşam YKS 2025 TARİHİ: ÖSYM sınav takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2025 21:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 21:51

YKS 2025 TARİHİ: ÖSYM sınav takvimi ile (TYT - AYT - YDT) YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

YKS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM 2025 sınav takvimiyle belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yayımladığı sınav takvimiyle üniversite sınavının sınav ve başvuru tarihleri ilan edildi. TYT, AYT ve YDT oturumları olmak üzere düzenlenen sınav için dair detaylar belli oldu. Her yıl milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumların tarihleriyle öğrenciler çalışma temposuna yön verecek. Peki, 2025 YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ile TYT, AYT,YDT tarihleri

YKS 2025 TARİHİ: ÖSYM sınav takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

YKS 2025 tarihleriyle takvim paylaşıldı. TYT-AYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde gerçekleşen sınavda tarihler açıklandı. Milyonlarca öğrencinin gözü kulağı oturumların sınavı başvuru ve geç başvuru tarihlerine çevrildi.Peki, 2025 YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi...

YKS 2025 TARİHİ: ÖSYM sınav takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

ÖSYM PAYLAŞTI: YKS TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 YKS sınav tarihleri belli oldu.

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YKS 2025 TARİHİ: ÖSYM sınav takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

2025 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvimle birlikte sınav tarihleri netleşti.

YKS 2025 sınav tarihleri 21-22 Haziran 2025 günlerinde uygulanacak. TYT 21 Haziran'da, AYT ve YDT 22 Haziran'da uygulanacak.

YKS 2025 TARİHİ: ÖSYM sınav takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

YKS 2025 başvuruları 6 Şubat – 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

YKS 2025 sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

YKS 2025 TARİHİ: ÖSYM sınav takvimi ile TYT - AYT - YDT YKS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA (YKS) KİMLER BAŞVURABİLİR?
Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

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