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YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ: ÖSYM tarihleri ile (TYT-AYT-YDT) YKS ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
16:22
YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ: ÖSYM tarihleri ile (TYT-AYT-YDT) YKS ne zaman, hangi tarihte?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için maraton hız kazandı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri netlik kazandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar sınav hazırlıklarına daha yoğun şekilde odaklanmaya başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihine göre programlarını şekillendiren öğrenciler, hedeflerine ulaşmak için geri sayıma geçti. Peki, 2025 YKS hangi tarihlerde yapılacak? İşte ÖSYM ile sınav oturum takvimi…