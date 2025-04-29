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Haberler Yaşam YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ: ÖSYM tarihleri ile (TYT-AYT-YDT) YKS ne zaman, hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:22

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ: ÖSYM tarihleri ile (TYT-AYT-YDT) YKS ne zaman, hangi tarihte?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için maraton hız kazandı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri netlik kazandı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar sınav hazırlıklarına daha yoğun şekilde odaklanmaya başladı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihine göre programlarını şekillendiren öğrenciler, hedeflerine ulaşmak için geri sayıma geçti. Peki, 2025 YKS hangi tarihlerde yapılacak? İşte ÖSYM ile sınav oturum takvimi…

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ: ÖSYM tarihleri ile TYT-AYT-YDT YKS ne zaman, hangi tarihte?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı zaman kaldı. ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini açıklamasıyla hem sınav hem de sonuç tarihleri netleşti.Üniversite hedefiyle yola çıkan adaylar, sınav hazırlık sürecine hız verdi. Geri sayım devam ederken, öğrenciler çalışmalarını belirlenen oturum tarihlerine göre planlamaya başladı.Peki, 2025 YKS hangi gün yapılacak?

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ: ÖSYM tarihleri ile TYT-AYT-YDT YKS ne zaman, hangi tarihte?

2025 YKS HANGİ TARİHTE?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini kamuoyuyla paylaştı.
Resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamayla birlikte sınav tarihleri netleşti. Takvimin açıklanmasıyla birlikte 2025 YKS oturumlarının yapılacağı tarihler de belli oldu.

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YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ: ÖSYM tarihleri ile TYT-AYT-YDT YKS ne zaman, hangi tarihte?

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi 10.15'te başlayacak. Sınav 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

Yaban Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ: ÖSYM tarihleri ile TYT-AYT-YDT YKS ne zaman, hangi tarihte?

YKS SINAV SONUÇ TARİHİ

Üniversite sınavı bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilirken sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ: ÖSYM tarihleri ile TYT-AYT-YDT YKS ne zaman, hangi tarihte?

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