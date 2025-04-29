YKS 2025 ÜNİVERSİTE SINAVI TAKVİMİ: ÖSYM tarihleri ile (TYT-AYT-YDT) YKS ne zaman, hangi tarihte?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı zaman kaldı. ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimini açıklamasıyla hem sınav hem de sonuç tarihleri netleşti.Üniversite hedefiyle yola çıkan adaylar, sınav hazırlık sürecine hız verdi. Geri sayım devam ederken, öğrenciler çalışmalarını belirlenen oturum tarihlerine göre planlamaya başladı.Peki, 2025 YKS hangi gün yapılacak?