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Haberler Yaşam YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemde! 2024 AYT'de çıkan Kutadgu Bilig kahramanları-karakterleri, yazarı ve yılı
Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 14:02

YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemde! 2024 AYT'de çıkan Kutadgu Bilig kahramanları-karakterleri, yazarı ve yılı

Üniversite sınavında Alanda Yeterlilik Testi 9 Haziran Pazar günü tamamladı. Öğrenciler soluğu sosyal medyada aldı. En çok araştırılanlar arasında yer alan AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemdeki yerini koruyor. Kutadgu Bilig kahramanları(karakterleri), yazarı ve yılı ile ilgili sorgulamalar başladı. İşte, YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu hakkında merak edilenler...

YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemde! 2024 AYT’de çıkan Kutadgu Bilig kahramanları-karakterleri, yazarı ve yılı

AYT Kutadgu Bilig sorusu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sosyal Bilimler alanında öğrencilere yöneltilen soruda Kutadgu Bilig kahramanları adayların gündeminde. ÖSYM ile netlik kazanacak sorular öncesinde sosyal medyadan araştırmalar hız kazandı. Peki; YKS AYT Kutadgu Bilig sorusunun yanıtı nedir?

YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemde! 2024 AYT’de çıkan Kutadgu Bilig kahramanları-karakterleri, yazarı ve yılı

YKS AYT OTURUMU TAMAMLANDI!

Toplamda 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) TYT ve AYT adımlarını tamamladı. 9 Haziran Pazar günü 10.15'te başlayan Alanda Yeterlilik Testi son buldu. AYT soruları sosyal medyada tartışılmaya başladı.

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YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemde! 2024 AYT’de çıkan Kutadgu Bilig kahramanları-karakterleri, yazarı ve yılı

AYT KUTADGU BİLİG SORUSU GÜNDEMDE!

YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu ile gündemde. İşte, soruya yanıt olabilecek bilgiler:

YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemde! 2024 AYT’de çıkan Kutadgu Bilig kahramanları-karakterleri, yazarı ve yılı

KUTADGU BİLİG KAHRAMANLARI

Küntogdı hükümdardır ve hukuku/adaleti temsil eder;
Aytoldı vezirdir ve saadeti/devleti temsil eder;
Ögdülmiş de vezirdir ve aklı temsil eder;
Odgurmış ise akibeti/kanaati temsil eder.

YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemde! 2024 AYT’de çıkan Kutadgu Bilig kahramanları-karakterleri, yazarı ve yılı

KUTADGU BİLİG YAZARI VE YILI

Kutadgu Bilig, Türkçenin en temel ve Türk dili araştırmalarının en önemli kaynak eserlerindendir. İslâmî Türk edebiyatının adı bilinen ilk şair ve düşünürü Balasagun'lu Yusuf Has Hacib tarafından yazılmıştır.

Eserini Balasagun'da yazmaya başlayan Yusuf, 1068 yılında memleketinden ayrılarak Doğu Karahanlı Devleti'nin merkezi olan Kaşgar'a gitmiş ve eserini 18 ay sonra, 1069 (Hicrî 462) yılında burada tamamlamıştır. Kitabını bitirince bunu, Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han'a sunmuş, Han da eseri çok beğendiği için Yusuf'u, takdiren "Hâs Hâcib (Ulug Hâcib)" tayin etmiştir.

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