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YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemde! 2024 AYT'de çıkan Kutadgu Bilig kahramanları-karakterleri, yazarı ve yılı
Giriş Tarihi: 09.06.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
14:02
YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemde! 2024 AYT'de çıkan Kutadgu Bilig kahramanları-karakterleri, yazarı ve yılı
Üniversite sınavında Alanda Yeterlilik Testi 9 Haziran Pazar günü tamamladı. Öğrenciler soluğu sosyal medyada aldı. En çok araştırılanlar arasında yer alan AYT Kutadgu Bilig sorusu ve cevabı gündemdeki yerini koruyor. Kutadgu Bilig kahramanları(karakterleri), yazarı ve yılı ile ilgili sorgulamalar başladı. İşte, YKS AYT Kutadgu Bilig sorusu hakkında merak edilenler...